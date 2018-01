Centrosinistra | Gentiloni a Roma | Franceschini a Ferrara

Elezioni - Gentiloni : Centrosinistra ha ottime chance di vincere : Roma, 7 gen. (askanews) - "Credo che il centrosinistra abbia ottime chance di vincere". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a Che tempo che fa sottolineando che i governi di ...

Gentiloni : "Centrosinistra deve aspirare a essere largo e unito" : Roma, 16 nov (Adnkronos) - La sinistra "deve aspirare a essere larga e unita. Ho molto apprezzato lo sforzo di Walter di questi mesi per spingere la sinistra, il centrosinistra a stare insieme e uniti"...

