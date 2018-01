C’è posta per te | Ilaria contro la suocera | il gesto dopo la puntata fa scalpore

Ascolti TV | Sabato 20 gennaio 2018. C’è posta per Te al 30.1% - Si Accettano Miracoli 14.9%. Amici di Maria De Filippi al 20.9% : C'è Posta per Te Su Rai1 Si Accettano Miracoli ha conquistato 3.340.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te (in onda dalle 21.17 alle 24.40) ha raccolto davanti al video 5.914.000 spettatori pari al 30.1% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.369.000 spettatori pari al 5.7% di share e Bull 1.202.000 (5%). Su Italia 1 L’Era Glaciale 2 – Il Disgelo ha intrattenuto 1.629.000 spettatori (6.9%). Su ...

Giulia Michelini piange a C’è posta per te per la storia di Giuseppe : Giulia Michelini a C’è posta per te in lacrime: la storia di Giuseppe e i suoi figli Giulia Michelini è tornata a C’è posta per te. Questa volta da sola e non con Marco Bocci, come la prima volta. La protagonista di Squadra Antimafia e Rosy Abate è stata chiamata dal signor Giuseppe, che ha voluto […] L'articolo Giulia Michelini piange a C’è posta per te per la storia di Giuseppe proviene da Gossip e Tv.

Michelina e la nuora Ilaria - il figlio Fabrizio chiude la busta a C’è posta per te : Maria De Filippi insiste ma fallisce : C’è posta per te: finisce male la storia di Michelina e del figlio Fabrizio e la nuora Ilaria A C’è posta per te non mancano le storie irrisolte. L’ultima? Quella di Michelina, che è stata respinta dal figlio Fabrizio e dalla nuora Ilaria. La donna ha scritto al programma di Maria De Filippi per riallacciare i rapporti […] L'articolo Michelina e la nuora Ilaria, il figlio Fabrizio chiude la busta a C’è posta per te: ...

C’è posta per te - Marinella e Calogero : applausi per il gesto di Maria De Filippi : C’è posta per te, la storia di Marinella e Calogero: padre e figlia non si vedono da dieci anni Finisce bene la storia di Calogero e Marinella a C’è posta per te. Padre e figlia hanno interrotto i rapporti per dieci anni a causa della fuga della ragazza. Quest’ultima è infatti scappata di casa con […] L'articolo C’è posta per te, Marinella e Calogero: applausi per il gesto di Maria De Filippi proviene da Gossip e Tv.

C’è un’altra risposta di Carlo De Benedetti a Eugenio Scalfari - sulla storia di Repubblica : Sull’edizione di sabato di Repubblica c’è una nuova risposta di Carlo De Benedetti, storico editore del quotidiano, a Eugenio Scalfari, che del giornale fu fondatore: i due stanno infatti litigando da alcuni giorni, da quando De Benedetti, ospite di Otto e mezzo, aveva The post C’è un’altra risposta di Carlo De Benedetti a Eugenio Scalfari, sulla storia di Repubblica appeared first on Il Post.

Programmi TV di stasera - sabato 20 gennaio 2018. Si accettano miracoli o C’è posta per Te? : Si accettano miracoli Rai1, ore 21.25: Si accettano miracoli Film del 2015 Alessandro Siani con Alessandro Siani Serena Autieri Fabio De Luigi. Trama: Dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi di una nota azienda multinazionale, un tagliatore di teste viene a sua volta licenziato. Per la violenta reazione è condannato a un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Germano, parroco di un borgo dell’Italia ...