C' è posta per te | busta chiusa | lo sfottò di Ilaria a seguire della puntata

Mia figlia cacciata perché non è verginella. La Sicilia da medioevo di C'è posta per te : Ancora una volta una rappresentazione medievale della Sicliia è andata in onda su Canale 5 a 'C'è posta per te', di Maria De Filippi. Si è parlato di verginità perdute, di figlie disonorate, di ...

Ascolti tv - C’è posta per te con Giulia Michelini vince tutto : La seconda puntata della stagione di C’è posta per te con ospiti l’attore Gerard Butler e l’attrice Giulia Michelini (CHI È la Rosy Abate della fiction di Canale 5) si è aggiudicato gli Ascolti della prima serata del 20 gennaio. Il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stato visto infatti da 5.914.000 telespettatori pari al 30,11% di share. Si accettano miracoli su Rai1 ha ottenuto invece 3.340.000 telespettatori ...

GIULIA MICHELINI / Video - l'attrice in lacrime : “Questa storia mi ha emozionata” (C'è posta per te) : GIULIA MICHELINI a C'è posta per te: storico volto di Rosy Abate, l'attrice è stata ospite del people show di Maria De Filippi su Canale 5. E si è commossa per la storia di Giuseppe...(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:00:00 GMT)

Gerard Butler/ L'attore commosso per Serena e Alessandro : "Con l'amore si sconfigge tutto" (C'è posta per te) : Ospite nella seconda serata di "C'è posta per te", Gerard Butler sarà il protagonista di una sorpresa tutta da non perdere. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:05:00 GMT)

Atalanta - Gasperini : 'Gol di Mertens da annullare - c'è il Var apposta' : Gian Piero Gasperini , allenatore dell' Atalanta , ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Napoli: 'Il gol di Mertens in sospetto fuorigioco? Non l'ho rivisto, ma il fuorigioco o c'è o non c'è. Se il Var dimostra che è fuorigioco la decisione ...

C’è posta per te - Giulia Michelini si commuove e fa uno splendido regalo : Ospite a C’è Posta per te, Giulia Michelini, nella puntata di sabato 20 gennaio 2018, si è commossa per la storia di Giuseppe e della sua famiglia. Visibilmente emozionata fin dal suo ingresso in studio, tanto da tenersi aggrappata a Maria De Filippi, la Michelini non ha trattenuto le lacrime ed ha deciso di fare un bellissimo regalo alla famiglia protagonista della nuova storia. Cosa è successo durante la trasmissione di Maria De Filippi? ...

C’è posta per te - Ilaria contro la suocera : il gesto dopo la puntata fa scalpore : C’è posta Per Te, il messaggio di Ilaria contro la suocera: dopo la puntata fa scalpore Ieri sera la storia di Ilaria e Fabrizio a C’è posta Per Te ha molto fatto discutere il pubblico da casa che stava seguendo la trasmissione. Sui social non tutti hanno gradito il comportamento di Ilaria nei confronti della […] L'articolo C’è posta per te, Ilaria contro la suocera: il gesto dopo la puntata fa scalpore proviene da Gossip ...

GERARD BUTLER/ L'attore punge Brad Pitt : Jennifer Aniston bacia meglio di Angelina Jolie (C'è posta per te) : Ospite nella seconda serata di "C'è posta per te", GERARD BUTLER sarà il protagonista di una sorpresa tutta da non perdere. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:08:00 GMT)

Giulia Michelini / Video - il suo sincero abbraccio a Michael : i fan la reclamano sui social (C'è posta per te) : Giulia Michelini, storico volto di Rosy Abate, questa sera ospite del people show di Maria De Filippi. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5 (C'è posta per te)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:46:00 GMT)

Non vede il figlio da 2 anni. A "C'è posta per te" cala il gelo : A 'C'è posta per te' ancora un caso che fa discutere (e non poco) il pubblico e i telespettatori. Protagonisti dell'ultima puntata andata in onda ieri sera Michelina e suo figlio Fabrizio. La donna ha ...

Giulia Michelini in lacrime a C'è posta per Te - la storia di Giuseppe - dei suoi figli e della moglie morta di cancro : Giulia Michelini in lacrime a C'é Posta per Te . L'attrice romana è stata ospite della trasmissione di Maria De Filippi su invito di Giuseppe , la cui moglie è morta di cancro, che ha voluto fare una ...