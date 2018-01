C' è posta per te 20 01 | Giulia Michelini piange | la storia di Giuseppe

C'è posta per te/ Pagelle e video seconda puntata : Boom di ascolti per Maria - ancor meglio del debutto : Il meglio e il peggio della seconda puntata di C'è Posta per te. Il video dell'abbraccio tra Giuseppe, i suoi figli e Giulia Michelin. Finale lieto per Ester e Daniele.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:32:00 GMT)

Ascolti TV | Sabato 20 gennaio 2018. C’è posta per Te al 30.1% - Si Accettano Miracoli 14.9%. Amici di Maria De Filippi al 20.9% : C'è Posta per Te Su Rai1 Si Accettano Miracoli ha conquistato 3.340.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te (in onda dalle 21.17 alle 24.40) ha raccolto davanti al video 5.914.000 spettatori pari al 30.1% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.369.000 spettatori pari al 5.7% di share e Bull 1.202.000 (5%). Su Italia 1 L’Era Glaciale 2 – Il Disgelo ha intrattenuto 1.629.000 spettatori (6.9%). Su ...

Ascolti tv ieri - Si accettano miracoli vs C’è posta per te | Auditel 20 gennaio 2018 : Come saranno andati gli Ascolti tv ieri sera? La commedia con Alessandro Siani e Fabio De Luigi sarà piaciuta ad una grossa fetta di telespettatori.. ..o “C’è posta per te” avrà fatto il boom di Ascolti come al solito? Scopriamolo assieme continuando a leggere questo articolo e con tutti i dettagli relativi ai dati Auditel e lo share dei principali programmi della prima serata del 20 gennaio 2018. Auditel ieri, 20 ...

C'è posta per te - Ilaria rifiuta di vedere la suocera : insulti dopo il programma Video : Anche questa sera la seconda puntata di [Video] #C'è posta per te 2018 condotto da Maria De Filippi ha regalato grandi emozioni al pubblico che da anni ormai segue con grande interesse le storie che vengono raccontate nel corso del fortunato people show targato Canale 5. Una delle storie raccontate nel corso della puntata di questa sera è stata quella di Michelina, una donna calabrese che ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi ...

C'è posta per Te : l'onore di Calogero : Sicilia divisa - la gioia di Marinella Video : Costretta a fuggire dalla sua Licata perché terrorizzata dalla reazione del padre. Nel corso della seconda puntata di #C'è Posta per te Maria De Filippi [Video] ha raccontato la storia di Marinella. La ventisettenne ha lasciato la Sicilia e non vede il genitore da dieci anni. 'Ha deciso di fuggire perché papa' Calogero era venuto a sapere che aveva una relazione con un uomo sposato'. A determinare la scelta della giovane i metodi rigidi ...

A 'C'è posta per Te' trionfo d'amore con Giulia Michelini. E la De Filippi mette in imbarazzo Butler : ... "Scusa per quello che è successo, per 17 anni mi sono sentita inadatta, ma ti amo e vorrei rimettere insieme il nostro mondo". Daniele specifica: "A parte la mamma, lei è stata ed è la donna più ...

Giulia Michelini piange a C’è posta per te per la storia di Giuseppe : Giulia Michelini a C’è posta per te in lacrime: la storia di Giuseppe e i suoi figli Giulia Michelini è tornata a C’è posta per te. Questa volta da sola e non con Marco Bocci, come la prima volta. La protagonista di Squadra Antimafia e Rosy Abate è stata chiamata dal signor Giuseppe, che ha voluto […] L'articolo Giulia Michelini piange a C’è posta per te per la storia di Giuseppe proviene da Gossip e Tv.

Fabrizio e Ilaria contro Michelina/ C'è posta per te 2018 - figlio e nuora chiudono la busta : pubblico furioso! : Fabrizio e Ilaria contro Michelina a C'è posta per te 2018, figlio e nuora chiudono la busta alla donna ma il pubblico è furioso: "È una vergogna!"(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 00:02:00 GMT)

