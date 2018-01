Cavalli sulla spiaggia in Litoranea | la denuncia in un video su Youtube

F1 - presentazione Ferrari 2018 : tutte le indiscrezioni e le anticipazioni sulla nuova macchina del Cavallino Rampante : Si avvicina ad ampi passi la presentazione della nuova Ferrari, la 669. Lunedì, infatti, via web sarà svelata la nuova monoposto che vedrà Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen contendere il titolo iridato in Formula Uno alle Mercedes. Cosa dovremo aspettarci dalla nuova nata di Maranello? Rispetto alla passata stagione, ad occhio e croce, non vedremo una rivoluzione epocale, dato che il regolamento non subirà sconvolgimenti particolari rispetto al ...