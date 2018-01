CALCIOMERCATO ROMA News | Si discute con lo United per la formula di Darmian Ultime

CALCIOMERCATO Inter - Gabigol al Santos può sbloccare Sturridge : Roma permettendo : Calciomercato Inter – Dopo Lisandro Lopez, anche Rafinha è pronto per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. Questa sera il brasiliano sarà in tribuna per Inter-Roma e da lunedì comincerà ad allenarsi con i nerazzurri. Ma non è finita qui. L’Inter potrebbe mettere a segno un altro colpo in attacco: si tratta di Daniel Sturridge del Liverpool con il quale il club meneghino sta trattando da diversi giorni per cercare di ...

CALCIOMERCATO ROMA - le ultime sulla trattativa Dzeko-Chelsea intanto spunta il nome di Ziyech : Calciomercato Roma – Il big match della 21^ giornata di Serie A metterà di fronte Inter e Roma. Nonostante i rumors di mercato che circolano sul suo conto, Di Francesco ha deciso comunque che lancerà titolare Edin Dzeko che potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia giallorossa. La trattativa per un suo passaggio al Chelsea infatti prosegue ad oltranza. Il bosniaco ha già dato il suo via libera al trasferimento, ora la Roma dovrà ...

CALCIOMERCATO ROMA - c'è Sturridge se parte Dzeko : Dzeko, POLITANO, DEULOFEU: TUTTE LE ULTIME DI Calciomercato Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio

CALCIOMERCATO ROMA/ News - il Villarreal ci prova per Defrel (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Mauricio Lemos passa al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, ci sono i capitolini dietro l'affare?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 08:52:00 GMT)

CALCIOMERCATO Roma/ News - Lemos al Sassuolo : ci sono i giallorossi dietro? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Mauricio Lemos passa al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, ci sono i capitolini dietro l'affare?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:21:00 GMT)

CALCIOMERCATO - le trattative del giorno : doppia mossa Juve - la Roma vende e compra - Bologna e Fiorentina attive : Calciomercato, le trattative del giorno – Dopo la lunga pausa la Juventus si prepara a tornare in campo, per la squadra di Massimiliano Allegri impegno contro il Genoa. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato per il presente ed il futuro, nelle ultime ore doppia importante mossa. Accordo raggiunto con il difensore Barzagli per il prolungamento del contratto, altra stagione in bianconero per il calciatore. Per il futuro invece passo ...

CALCIOMERCATO 2018 gennaio - i nomi caldi. Stesso obiettivo per Inter e Roma : Milano, 20 gennaio 2018 - Il campionato è pronto a ripartire dopo le due settimane di sosta, ma le compagini di Serie A sono concentrate pure sul Calciomercato . L' Inter, archiviato l'affare Rafinha ...

CALCIOMERCATO ROMA - ufficiale : Soleri girato all'Almeria : Roma - Riccardo Soleri vola in Spagna. La Roma , infatti, ha ceduto in prestito il baby attaccante all' Almeria , club che milita in Segunda Division (la Serie B iberica). La punta è cresciuta a ...

Monchi - parla il Ds della Roma/ "CALCIOMERCATO? Non smobilitiamo! E non stiamo dormendo..." : Monchi, sul calciomercato Roma parla il ds: non smobilitiamo! Il dirigente smentisce i timori dei tifosi sulle partenze di big come Dzeko e Nainggolan e aggiunge "non stiamo dormendo..."(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 15:45:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA - Monchi : 'Devo valutare le offerte - ma non smobilitiamo' : "Voglio essere chiaro una volta e per tutte: la Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo, non voglio ridimensionare la rosa. Il nostro obiettivo resta lo stesso: rinforzare la squadra. Un ...

CALCIOMERCATO ROMA - Monchi : 'Se arrivano offerte devo valutarle' : "Voglio essere chiaro una volta e per tutte: la Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo, non voglio ridimensionare la rosa. Il nostro obiettivo resta lo stesso: rinforzare la squadra. Un ...

CALCIOMERCATO ROMA - Monchi : 'Non smobilitiamo. E non stiamo dormendo' : Voglio essere chiaro, una volta per tutte: la Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo e non vuole ridimensionare la rosa. Lo dico ai tifosi: l'obiettivo resta rinforzare la squadra. Un ...

CALCIOMERCATO ROMA - non solo cessioni : arriva un acquisto “low cost” : Calciomercato Roma – In questi giorni si sta facendo un gran parlare della Roma in fatto di cessioni sul mercato. Il Chelsea ha preso di mira due dei calciatori della rosa di Di Francesco, Emerson e Dzeko, i quali sembrerebbero allettati dall’idea di giocare in Premier League. Ma in casa Roma come detto, Monchi si sta muovendo anche in fase di rafforzamento ed è davvero ad un passo dall’ufficializzare un bel colpo in vista del ...

CALCIOMERCATO Roma/ News - Badelj subito se parte Nainggolan (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la squadra capitolina ha messo le proprie mani su Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, in scadenza di contratto(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:50:00 GMT)