Calciomercato | Inter pazza idea | un suggestivo ritorno in nerazzurro a gennaio?

Calciomercato Inter/ News - il Real Madrid dice di no per Kovacic (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: fallisce sul nascere l'idea del possibile ritorno in nerazzurro di Mateo Kovacic, il Real Madrid dice di no.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Calciomercato 2018 gennaio - i nomi caldi. Stesso obiettivo per Inter e Roma : Milano, 20 gennaio 2018 - Il campionato è pronto a ripartire dopo le due settimane di sosta, ma le compagini di Serie A sono concentrate pure sul Calciomercato . L' Inter, archiviato l'affare Rafinha ...

Calciomercato. Rafinha - il papà-agente Mazinho : 'All'Inter per essere felice' : Accordo raggiunto con il Barcellona, l'Inter sta per accogliere il secondo rinforzo di questo mercato di gennaio. Dopo Lisandro Lopez, ecco Rafinha. Conclusa positivamente una lunga trattativa con i ...

Calciomercato Inter - a sorpresa potrebbe tornare Biabiany : il francese è in ‘guerra’ con lo Sparta : Calciomercato Inter – Dopo una trattativa lunga ed estenuante, l’Inter è riuscita a chiudere per il colpo Rafinha. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Barcellona con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro più 3 di bonus. I rinforzi per Spalletti però potrebbero non finire qui. A sorpresa infatti potrebbe fare ritorno a Milano Jonathan Biabiany. L’esterno francese è in prestito ...

Calciomercato Inter - scambio con il Bologna e Spalletti svela le strategie dei nerazzurri : “Inter-Roma decisiva per la corsa Champions? E’ ancora troppo presto, un risultato puo’ determinare molto sotto l’aspetto dell’entusiasmo, della convinzione, ma poi mancano ancora troppe partite e puo’ succedere di tutto, basta guardare la classifica di ogni anno a meta’ stagione e poi alla fine”. Per Luciano Spalletti domani in palio ci sono solo tre punti per quanto i giallorossi siano fra gli ...

Calciomercato Inter : le novità su Sturridge - la verità su Kovacic ed il caso Joao Mario-Younes : Calciomercato Inter – L’Inter sembra davvero essere la squadra regina del Calciomercato invernale in questa stagione. La società di proprietà di Suning ha già messo a segno un colpo in difesa con l’arrivo di Lisandro Lopez e si appresta ad ufficializzare anche l’arrivo di Rafinha. Ma le mosse del duo Ausilio-Sabatini non sono certo terminate. Con l’arrivo di un centrocampista offensivo come Rafinha, si innesca una ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 20 gennaio in diretta : la Roma fissa il prezzo per Dzeko e Emerson Palmieri - l’Inter ufficializza Rafinha - il Napoli cerca ancora Politano - Borussia su Zapata : Buongiorno e benvenuti ad una nuova diretta LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di sabato 20 gennaio. L’Inter dopo l’accordo per Rafinha cerca ancora rinforzi in attacco, la Roma deve resistere alla sontuosa offerta del Chelsea per Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, mentre il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi per puntare allo Scudetto. All’estero tutto ruota attorno ad Alexis Sanchez ed al suo ...

