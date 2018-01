: #BreakingNews Calcio: posticipo, Inter-Roma 1-1 - CybFeed : #BreakingNews Calcio: posticipo, Inter-Roma 1-1 - kclretard : RT @Radio1Rai: Calcio d'inizio di #InterRoma #serieA ??? Segui il posticipo su #Radio1 con @jdelfo e Fulvio Collovati ???? - BNews_It : Calcio: posticipo, Cagliari-Milan 1-2 - Sport_Mediaset : #InterRoma, segui con noi il posticipo della 21a giornata! > -

Finisce 1-1 l'atteso match del Meazza fra, clou della 21.ma giornata. I nerazzurri non vincono da sei partite, i giallorossi da quattro. Inizio molto tattico, prima chanche per Perisic (17') di testa. Lo stesso croato fallisce un'altra chance, ma Alisson para (29'). Poco dopo (31') lapassa: su rinvio di Alisson,Santon buca l'vento, El Shaarawy si invola e batte Handanovic. La reazioneista è tiepida, il match si accende nel finale: palo di Icardi in acrobazia al 74'; Vecino pareggia di testa all'86'.(Di domenica 21 gennaio 2018)