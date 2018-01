: #BreakingNews Calcio: posticipo, Cagliari-Milan 1-2 - CybFeed : #BreakingNews Calcio: posticipo, Cagliari-Milan 1-2 - NotizieIN : Calcio: posticipo, Cagliari-Milan 1-2 - OA_Sport : #calcio Seguite con noi la #DIRETTA #LIVE di Inter-Milan posticipo serale della domenica di #SerieA: sarà grande... - pistoiasport : Manca solo il posticipo tra Lucchese e Livorno: -

Ilsfata il tabù del match dopo la sosta vincendo in rimonta (1-2) sul campo del(terza vittoria in campionato con Gattuso in panchina). Un match in salita: i sardi partono con un buon piglio e già all'8' vanno a segno con Barella su un un destro angolato (Donnarumma incerto). I rossoneri barcollano per 10',poi cominciano a macinare. Al 36' Ceppitelli atterra ingenuamente Kalinic. Dopo la conferma del Var, Kessie trasforma il rigore. E lo stesso ivoriano raddoppia (42'), assist di Kalinic. Le squadre chiudono in 10.(Di domenica 21 gennaio 2018)