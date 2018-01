Cade in moto al campo cross di Pezzolo | muore un 47enne

Russi - Cade sulla pista di motocross e muore : Russi (Ravenna), 21 gennaio 2018 - Tragica domenica pomeriggio a Russi. Un motociclista di 47 anni ha perso la vita in una pista di motocross, nell'arena di Pezzolo, in via Chiesuola: fatale una ...

Varazze - Cade dalla moto e viene colpito dal mezzo che lo seguiva : un codice giallo al Santa Corona : Incidente questa mattina a Varazze, dove un motociclista è caduto dopo aver perso il controllo del proprio mezzo. In seguito alla caduta, il ragazzo è stato colpito da un'altra moto che giungeva alle ...

Moto - La FMI al fianco della VR46 ACademy e di Misano World Circuit per la crescita di giovani talenti : Centro Tecnico Federale a Misano. La FMI insieme a VR46 Riders Academy e Misano World Circuit per la crescita dei giovani talenti La FMI prosegue nel lavoro di crescita dei giovani talenti della ...

Dakar 2018 - decima tappa moto : Adrien Van Beveren Cade e si ritira! Matthias Walkner vince e vola in testa alla classifica : Non finiscono più i colpi di scena nella categoria delle moto alla Dakar 2018. Dopo la pausa forzata di ieri, con la carovana che si è diretta in Argentina, a Salta, la stage di oggi ha stravolto ulteriormente la classifica generale. Alcuni piloti hanno sbagliato strada nella seconda parte della prova (lunga 424 km, 373 di speciale, da Salta a Belén); Adrien Van Beveren, leader della graduatoria fino a stamattina si stava così avvantaggiando, ma ...

Alla Dakar Cade dalla moto - arriva la buggy e rischia di essere investita : La motociclista ceca Gabriela Novotna ha rischiato di venir investita dAlla buggy 329 guidata da Patrick Sireyjo durante la settima tappa della Dakar. La pilota 28enne è caduta dAlla sua moto ed è ...

MotoGP - è già mercato 2019. Tanti contratti in sCadenza - molto ruota intorno a Valentino Rossi : Dopo un’estate ed inverno 2017 tutto sommato tranquilli, ci stiamo avvicinando ad ampi passi all’avvio della nuova stagione di MotoGP. Il 2018 si annuncia un anno quanto mai importante, e forse decisivo, dentro e fuori la pista. I piloti, mai come in questa occasione, infatti, saranno impegnati su due fronti. Cercare di raggiungere il titolo iridato nella classe regina e, dall’altra parte, pensare al proprio futuro. Quasi tutti ...

Moto - La VR46 ACademy saluta il 2017 con tante soddisfazioni : 'diamo ancora più gas al 2018' VIDEO : Grandi soddisfazioni anche per Dennis Foggia, campione del mondo del CEV, approdato adesso nel Motomondiale con lo Sky Racing Team, e Pecco Bagnaia Rookie dell'anno di Moto2 e uno tra i favoriti alla ...

Moto - Un 2017 da urlo per la VR46 ACademy - Uccio Salucci soddisfatto e i giovani preoccupano i più 'anziani' : 'orgogliosi di tutti loro!' : Uccio Salucci e le soddisfazioni del 2017 dei giovani piloti della VR46 Academy LaPresse/Alessandro La Rocca Un anno strepitoso per la VR46 Academy. Franco Morbidelli ha regalato all'accademia di ...

Terremoto di magnitudo 4.8 nel Mar Ionio - al largo dell'Isola di LeuCade. Avvertito anche in Puglia : Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro 22 km a ovest di Nydri, città dell'Isola greca

Con la moto Cade nel bosco - 48enne recuperato con il verricello : Follonica, 3 dicembre 2014 - Incidente questa mattina nei boschi di Massa Marittima. Un motociclista di 48 anni è caduto in una zona impervia e è rimasto gravemente ferito. L'uomo è stato raggiunto ...

Cade con la moto - ferito 41enne : L'incidente la mattina di venerdì 17 novembre sul raccordo di Bereguardo. Sul posto l'ambulanza del 118

Incidente Valentino Rossi / Video - Cade rovinosamente e distrugge la sua Yamaha M1 (Test Valencia - MotoGp) : Incidente Valentino Rossi, Video: cade rovinosamente e distrugge la sua Yamaha M1 durante i test collettivi di MotoGp a Valencia. Le ultime notizie sulla caduta: grande paura per il Dottore(Pubblicato il Tue, 14 Nov 2017 18:59:00 GMT)

Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8 - gara live : Pedrosa vince! Dovizioso Cade - a Marquez il Mondiale! : Diretta MotoGp Streaming video Sky e Tv8, gara live GP Valencia 2017: podio, vincitore e ordine d'arrivo della corsa (oggi 12 novembre).

MotoGp - Valencia : Marquez campione. Vince Pedrosa. Dovizioso Cade : Il forlivese è scivolato a 5 giri dalla fine: 'Resto contento di quest'anno, abbiamo fatto un anno esagerato. Marc ha salvato un'altra caduta ma gli faccio i complimenti perché ha fatto la differenza' ...