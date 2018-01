Blitz della Stradale | 9 auto ' schilometrate' sequestrate

VIDEO - Narcotrafficanti a San Lorenzo : il Blitz della finanza : Duecento i militari delle Fiamme Gialle all'opera alle prime luci dell'alba. Sequestrati beni per 600mila euro Leggi la notizia

Mafia cinese - Blitz della polizia : 33 arresti in Italia e Ue | : L'operazione denominata "China Truck" vede indagate almeno 50 persone per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. L'indagine, partita nel 2011, ha sgominato un sistema di monopolio su ...

Blitz della polizia contro la mafia cinese - 33 persone in manette : Blitz della polizia contro la mafia cinese, 33 persone in manette L’inchiesta ha permesso di scoprire il monopolio dell’organizzazione criminale in tutta Europa del traffico su strada di merci di origine cinese e l’egemonia nel campo della logistica Continua a leggere L'articolo Blitz della polizia contro la mafia cinese, 33 persone in manette sembra essere il primo su NewsGo.

Mafia cinese - Blitz della polizia : 33 arresti : blitz della polizia contro la Mafia cinese: centinaia di agenti stanno eseguendo in varie città italiane e di paesi Ue diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e una serie di provvedimenti nei confronti di soggetti appartenenti, secondo le indagini, ad un'organizzazione mafiosa che agiva in Italia e in vari paesi europei. L'inchiesta è coordinata dalla Dda di Firenze. Le misure sono scattate oltre che in Italia anche in ...

Blitz della Polizia contro mafia cinese - 33 arresti in Italia e Ue - : L'operazione denominata "Chinatruck" vede indagate almeno 50 persone per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. L'indagine, partita nel 2011, ha sgominato un sistema di monopolio su ...

Blitz della polizia contro la mafia cinese - 33 persone in manette : Blitz della polizia contro la mafia cinese: 33 le persone arrestate perché sospettate di far parte di un'organizzazione mafiosa che agiva in Italia e in vari Paesi europei. Le misure cautelari sono ...

Immigrazione clandestina - Blitz della Polizia in Toscana e Roma : Numerosi arresti e 240 persone denunciate, è il bilancio della maxi operazione della questura di Pistoia contro l'Immigrazione clandestina. Poche ore fa gli agenti hanno eseguito 24 misure cautelari ...

Napoli - Blitz della polizia municipale ai baretti di Chiaia : più di 500 verbali : Gli agenti dell'unità operativa Chiaia della polizia municipale hanno elevato tre verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico a carico di locali nella zona dei baretti, tra via Bisignano e ...

Blitz contro la cosca Farao-Marincola - 169 arresti in Italia e Germania. In manette il presidente della provincia di Crotone : C'è anche il presidente della provincia di Crotone, Nicodemo Parrilla, tra i 169 arrestati nell'operazione "Stige" condotta all'alba dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Crotone, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, contro la cosca Farao-Marincola, in diverse regioni Italiane e in Germania.Complessivamente sono tre i sindaci arrestati. Oltre a Parrilla, infatti, sono coinvolti il ...

Inter - Blitz a sorpresa della dirigenza per uscire dalla crisi Video : Altra sconfitta degli undici nerazzurri allenati da Luciano Spalletti, usciti dalla Coppa Italia [Video] per opera dei cugini rossoneri. L'Inter è in evidente crisi di gioco, non riuscendo più a portare a termine le azioni da gol. Ieri sera contro il Milan il gol è arrivato su autogol di Antonio Dannarumma, ma annullato dal VAR per il fuorigioco di Andrea Ranocchia. Il gol del Milan è arrivato nel primo tempo supplementare, quando Cutrone si ...

Napoli - Blitz nei 'bassi' della prostituzione : fermate 5 ragazze cinesi con clienti : Un blitz degli uomini della Polizia Locale ha portato - questa notte - all'identificazione di 5 prostitute di nazionalità cinese e di due dei loro clienti. Le ragazze, di una età compresa tra i 26 ed ...

Blitz della Digos - sgomberato il centro sociale Fenix : TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE CONDIVIDI Facebook Twitter redazione CronacaQui ARTICOLI CORRELATI Cronaca Nullatenenti ma con milioni di euro: i conti confiscati vengono restituiti Cronaca Torino, è ...

Blitz della Dia - nel mirino le donne di Michele Zagaria : Arrestate la sorella e tre cognate del boss: devono rispondere di ricettazione aggravata dalla finalità mafiosa

Sventato il Blitz della sinistra : niente ius soli in manovra : La sinistra ci ha provato: con un blitz ha tentato di infilare nella manovra - all'esame della Camera dopo il sì del Senato - un emendamento per approvare lo ius soli.blitz Sventato dalla commissione Bilancio della Camera che ha giudicato inammissibile l'emendamento presentato da sinistra Italiana - Possibile, come racconta Tgcom24.La modifica prevedeva - come ha spiegato ieri il capogruppo alla Camera, Giulio Marcon, - una finanziaria ...