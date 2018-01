: Bistecche e pesce salatissimi per 4 turisti giapponesi a Venezia - Blasting News - GiostraGiacomo : Bistecche e pesce salatissimi per 4 turisti giapponesi a Venezia - Blasting News - maurazamir : RT @Agenzia_Ansa: #Venezia, 1.100 euro per 4 bistecche e fritture di pesce - lucacomper1 : Chi mangia assieme frittura di pesce e bistecca in effetti oltre che pakare e stare zitto qualsiasi (e... - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: #Venezia, 1.100 euro per 4 bistecche e fritture di pesce - andreasannimele : Venezia, conto da 1.100 euro per 4 bistecche e frittura di pesce -

(Di domenica 21 gennaio 2018) Quattro studentiavrebbero pagato ben 1100 euro in un ristoranteno, per aver ordinato 4ed altrettante fritture di, il tutto annaffiato da semplice acqua minerale. Un contro astronomico che supera il record dello "scontrino d'oro" di qualche mese fa, presentato a 3asiatici che avevano mangiato aragosta in una trattoria nei pressi di Piazza San Marco, il cui ammontare era di ben 560 euro. Il caso era scoppiato perchè pare che i 3, non conoscendo bene la lingua, si fossero fidati del cameriere, che aveva ordinato per loro le pietanze più costose del menu. Il nuovo caso dei conti folli ha colpito 4 studenti universitari nipponici in visita a, che hanno pranzato in una trattoria nei pressi della piazza più celebre di. Gli studenti, che frequentano un ateneo italiano, l'Università di Bologna, avevano una guida, che però al ...