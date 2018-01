Biathlon | Mass start Anterselva 2018 – Dorothea Wierer butta la vittoria all’ultimo

LIVE Biathlon - Mass start Anterselva 2018 in DIRETTA : si incomincia con la 12 - 5km donne - Dorothea Wierer a caccia del successo sulla neve di casa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Mass start di Anterselva, valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Prosegue, dunque, il lungo fine settimana altoatesino in un vero e proprio tempio del Biathlon. Si incomincerà alle 12.30 con la 12.5km con partenza di Massa femminile con la nostra Dorothea Wierer a caccia del successo dopo il secondo posto di ieri, mentre alle ore 14.45 toccherà agli uomini con la 15km con partenza di Massa, ...

Biathlon - Mass Start Anterselva 2018 : gli orari delle gare e le startlist. Come vederle in tv e Diretta Streaming : IN Streaming Come consuetudine l'intero evento si potrà seguire in Streaming su Eurosport Player, servizio in abbonamento oppure su SkyGo (per i soli abbonati a Sky). OA SPORT Le due gare saranno ...

Biathlon - le sensazioni degli azzurri prima della sprint. Thomas Bormolini : “E’ la tappa più attesa - daremo il massimo” : ANTERSELVA – Le dichiarazioni degli azzurri alla vigilia della sprint odierna, prevista per le 14.15 nella Alto Adige Arena. Lukas Hofer: “Tornare a gareggiare ad Anterselva è sempre speciale, perchè c’è qui la mia famiglia e tanti tifosi italiani a supportarci, daremo il massimo e vedremo di godercela al meglio”. Dominik Windisch: “Voglio dare proprio tutto davanti al pubblico di casa, l’atmosfera Anterselva ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : Kaisa Makarainen batte Laura Dahlmeier in volata nella mass start. Lisa Vittozzi 7^ - Dorothea Wierer 20^ : Spettacolo assoluto nella mass start femminile che ha chiuso il weekend di Coppa del Mondo di Ruhpolding. Kaisa Makarainen ha trionfato battendo in volata la tedesca Laura Dahlmeier. Per la finlandese si tratta del primo successo in questa stagione, chiudendo un weekend perfetto, in cui è salita due volte sul podio approfittando alla perfezione in ottica classifica generale delle difficoltà della slovacca Anastasiya Kumina (oggi 23^) e della ...

LIVE Biathlon - Mass start Ruhpolding 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass start di Ruhpolding, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi tedesche andrà in scena un appuntamento importantissimo a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si affiderà soprattutto a Dorothea Wierer (vincitrice dell’individuale) e a Lisa Vittozzi, ieri assolute protagoniste del secondo posto in staffetta. Tra gli uomini ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : Johannes Boe vince la mass davanti a tre francesi! Fourcade secondo : Johannes Boe torna a vincere: nella mass start maschile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, il norvegese ha condotto una gara praticamente perfetta, sporcata solo da un errore nell’ultima serie che però non è pesato a causa delle penalità in cui sono incorsi anche i più immediati inseguitori. Nella prima fase di gara i pochi errori hanno portato ad una gara di gruppo. Fari puntati, come di consueto, su ...

Biathlon - Mass Start Ruhpolding 2018 : le startlist e i pettorali di partenza. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Si conclude il lungo fine settimana di gare di Ruhpolding , in Germania, con le due ultime gare valevoli per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018: le prove individuali, maschili e femminili, con ...

Biathlon - Coppa del Mondo Annecy 2017 : Martin Fourcade trionfa nella mass start davanti a Johannes Boe! Ottimo settimo Dominik Windisch : Martin Fourcade ce l’ha fatta a spezzare il dominio di Johannes Boe. Dopo quattro gare senza vittoria, il francese ha trionfato nella mass start di Annecy. Una gara da protagonista assoluto, vinta di prepotenza, sempre davanti a tutti e soprattutto senza alcuna esitazione al poligono (20/20). Il rivale norvegese, reduce da un poker di vittorie, è stato quindi costretto ad arrendersi ma si è dimostrato una volta di più un osso ...

Biathlon - Coppa del Mondo Annecy 2017 : Justine Braisaz vince la mass start in casa davanti a Kryuko e Dahlmeier. Nona Dorothea Wierer : La prima vittoria in Coppa del Mondo è finalmente arrivata per Justine Braisaz. Dopo i due secondi posti di Oestersund, la francese è riuscita a vincere la sua prima gara trionfando nella mass start di Annecy-Le Grand Bornand, davanti al suo pubblico. Un’affermazione importante, in una gara come sempre avvincente ed entusiasmante. La transalpina ha gestito alla grande i nervi, specie all’ultimo poligono, dove è stata l’unica ...