Biathlon | Dorothea Wierer | “I due giri di penalità e la neve mi hanno penalizzata | esco

Biathlon - Mass start Anterselva 2018 – Dorothea Wierer butta la vittoria all’ultimo poligono. Vince Domracheva : Anterselva continua ad essere stregata per Dorothea Wierer. L’azzurra è stata beffata nella Mass start di oggi, chiusa al settimo posto. Un piazzamento pieno di rammarico per una gara che la 27enne delle Fiamme Gialle aveva dominato per oltre tre quarti, fino all’ultimo poligono, dove ha trovato due errori sanguinosi che hanno distrutto le sue ambizioni e consegnato la gara nelle mani della bielorussa Darya Domracheva. Il ...

LIVE Biathlon - Mass start Anterselva 2018 in DIRETTA : si incomincia con la 12 - 5km donne - Dorothea Wierer a caccia del successo sulla neve di casa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Mass start di Anterselva, valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Prosegue, dunque, il lungo fine settimana altoatesino in un vero e proprio tempio del Biathlon. Si incomincerà alle 12.30 con la 12.5km con partenza di Massa femminile con la nostra Dorothea Wierer a caccia del successo dopo il secondo posto di ieri, mentre alle ore 14.45 toccherà agli uomini con la 15km con partenza di Massa, ...

Biathlon - Dorothea Wierer 2nella sua Anterselva. Pattinaggio - Tumolero 2° : Nicola Tumolero è secondo in Coppa del Mondo a Erfurt con il tempo di 6:16.11. davanti a lui solo il norvegese Pedersen. Tumolero è reduce dal titolo europeo sempre sui 5000 metri conquistato in ...

Biathlon - Dorothea Wierer seconda nella 10 km pursuit di Anterselva : L'azzurra altoatesina, originaria di Rasun Anterselva , si è regalata il secondo posto anche nella 10 km di inseguimento femminile, valevole per la Coppa del mondo di Biathlon, a Anterselva, ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Ero sicura di me stessa - bellissimo il podio davanti al pubblico di casa” : ANTERSELVA – Di seguito le dichiarazioni degli azzurri al termine delle gare ad inseguimento odierne. Nella prova femminile, una super Dorothea Wierer ha conquistato il podio, seconda alle spalle della tedesca Laura Dahlmeier, precedendo la bielorussa Darya Domracheva. Tra gli uomini, doppietta per il norvegese Johannes Boe, già vincitore nella sprint, che anche oggi si è imposto davanti al leader della classifica generale, il francese ...

Biathlon - Dorothea Wierer in lotta per la Coppa del Mondo di inseguimento! Terza nella generale - l’azzurra sogna : La stagione di Dorothea Wierer si sta rivelando superlativa per il momento. L’azzurra si è scatenata oggi durante l’inseguimento di Anterselva, ha conquistato uno spettacolare secondo posto di fronte al proprio pubblico e la classifica di Coppa del Mondo le sorride. La 27enne è infinita seconda nella speciale graduatoria riservata alle pursuits: 209 punti proprio come la slovacca Anastasiya Kuzmina (che ha ottenuto migliori ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile Biathlon 2018 : ancora davanti Kaisa Makarainen - ma Dorothea Wierer sale a -55 punti dalla finlandese : Grande assembramento in vetta alla Classifica della Coppa del Mondo 2018 di Biathlon per quanto riguarda le donne. Se tra gli uomini da inizio anno vediamo un dominio di due soli atleti (Martin Fourcade e Johannes Boe) tra le donne comanda la finlandese Kaisa Makarainen che sale a quota 544 punti, mentre al secondo posto, distante 21 punti, c’è la slovacca Anastasiya Kuzmina. Al terzo posto, in rimonta, troviamo la nostra Dorothea Wierer a ...

Biathlon - MERAVIGLIOSA DOROTHEA WIERER! Seconda nell’inseguimento di Anterselva. Vince Laura Dahlmeier : Che meraviglia DOROTHEA WIERER! L’azzurra si è piazzata Seconda nell’inseguimento di Anterselva, davanti al suo pubblico, al termine di una gara di altissimo livello, in cui si è confermata una delle assolute protagoniste del circuito della Coppa del Mondo di Biathlon. Per la 27enne delle Fiamme Gialle si tratta del quarto podio stagionale (21° in carriera), il terzo consecutivo dopo la sosta natalizia: un viatico ideale per arrivare ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Anterselva 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer rimonta ed è ad un passo dal podio - comandano Domracheva - Bescond e ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle due gare odierne di Anterselva : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla delle emozioni del Biathlon. Si inizia alle ore 13.15. Buon divertimento a tutti. CLICCA QUI PER LE STARTLIST CLICCA F5 (...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Anterselva 2018 in DIRETTA : l’Italia sogna la grande rimonta con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove ad inseguimento di Anterselva, valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Prosegue, dunque, il lungo fine settimana altoatesino in un vero e proprio tempio del Biathlon. Si incomincerà alle 13.15 con la 10km ad inseguimento femminile con la nostra Dorothea Wierer a caccia del podio, mentre alle ore 15.00 toccherà agli uomini con la 12.5km, con Lukas Hofer e Dominik Windisch che proveranno ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Sono più sicura al tiro - mi sento stanca ma la condizione sugli sci migliora gara dopo gara” : ANTERSELVA – Al termine della sprint abbiamo incontrato l’azzurra Dorothea Wierer, attualmente terza nella classifica generale di Coppa del Mondo e nella sprint di ieri ha infiammato il pubblico dello stadio di Anterselva, dove si sta gareggiando la sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon. La 27enne di Rasun ha ottenuto il settimo tempo al traguardo, con un bersaglio mancato nella seconda serie. Migliaia i tifosi che sono ...

Biathlon - le azzurre dopo la sprint di Anterselva. Dorothea Wierer : “Oggi ho tremato al poligono - sugli sci mi sento sempre meglio”. Vittozzi : “Mi sentivo vuota” : ANTERSELVA – Di seguito le dichiarazioni delle azzurre al termine della sprint femminile odierna, vinta dalla norvegese Tiril Eckhoff davanti alla tedesca Laura Dahlmeier e alla ceca Veronika Vitkova. La migliore è Dorothea Wierer, settima al traguardo incitata dal gran pubblico di casa: “Mi è scappato il quarto colpo della serie in piedi, credo comunque che in generale sia stata una buona prestazione, con il settimo posto. ...