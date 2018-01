Beve un caffè al bar e inizia a sanguinare dalla bocca | nella tazzina c' erano pezzi di

Beve il caffè al bar - nella tazzina c'erano dei pezzi di vetro : si taglia la lingua e le tonsille : Vetri nella tazzina del caffè, finisce al pronto soccorso. È successo giovedì, ma la notizia si appresa oggi, a Rimini in un bar del centro storico, dove un giovane di 26 anni...

Beve caffè con pezzi di vetro - giovane ricoverato in ospedale a Rimini - : Il ragazzo è finito al Pronto Soccorso con lesioni alla lingua e alle tonsille dopo aver consumato la bevanda in un bar del centro storico

Rimini - Beve caffè con pezzi di vetro : si taglia la lingua e le tonsille : Vetri nella tazzina del caffè, finisce al pronto soccorso. È successo giovedì, ma la notizia si appresa oggi, a Rimini in un bar del centro storico, dove un giovane di 26 anni dopo aver bevuto un ...

Rimini - Beve caffè con pezzi di vetro : si taglia la lingua e le tonsille : Vetri nella tazzina del caffè, finisce al pronto soccorso. È successo giovedì, ma la notizia si appresa oggi, a Rimini in un bar del centro storico, dove un giovane di 26 anni dopo aver bevuto un ...

Beve un caffè con pezzi di vetro - finisce al pronto soccorso : In un bar del centro storico di Rimini un giovane ha bevuto un caffè e si è ritrovato frammenti di vetro in bocca e in gola: dopo avere consumato la bevanda ha avvertito bruciore alla gola e dolore alla lingua, da cui avrebbe estratto alcuni frammenti di vetro. Raggiunto il pronto soccorso il 26enne è stato sottoposto a radiografia e ad ecografia cardiaca: i medici hanno riscontrato una lesione verticale alla tonsilla compatibile con ...

Pitagora odiava chi mangiava le fave - Balzac Beveva 50 caffè al giorno : 11 geni e le loro stranezze : Ma questo non è mai stato un problema per lui, in quanto pensava che queste difficoltà gli avessero concesso il tempo di dedicarsi alla contemplazione del mondo e di porsi domande importanti sull'...

Pitagora odiava chi mangiava i fagioli - Balzac Beveva 50 caffè al giorno : 11 geni e le loro stranezze : La genialità è spesso accompagnata da strane abitudini. Non sono rari i casi di comportamenti eccentrici adottati dalle grandi menti che hanno dato il loro contributo allo sviluppo dell'umanità. Comportamenti che una persona dotata di media intelligenza, vuoi per pudore vuoi per imbarazzo, non si concederebbe mai, almeno in pubblico.Ma forse sono proprio queste eccentricità che hanno reso questi personaggi ancor ...