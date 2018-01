Berlusconi | con privatizzazioni debito giù

Forza Italia indicherà il premier (Berlusconi) : Roma, 21 gen. (askanews) 'Non è un problema, perché le due cose coincideranno: sarà Forza Italia in entrambi i casi', così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, risponde, in una intervista al ...

Alessandro Di Battista e famiglia in viaggio verso Barbara D'Urso : obiettivo convincere i Berlusconiani : "Siamo sul treno, stiamo andando a Milano. Oggi sono ospite della Barbara D'Urso, speriamo di convincere qualche berlusconiano". In un video pubblicato su Facebook, Alessandro Di Battista racconta così il suo viaggio verso Milano, dove sarà ospite nel salotto televisivo di Domenica Live. A fianco di Di Battista, sul treno, la compagna Sahra e il figlio Andrea.

A Non è l'Arena Massimo Giletti intervista Silvio Berlusconi - questa sera su La7 : Lo streaming della puntata di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera questa sera a Non è l'Arena il protagonista del faccia a ...

Domenica Live/ Anticipazioni : Alessandro Di Battista da Barbara d’Urso dopo Berlusconi (oggi - 21 gennaio 2018) : Domenica Live, Anticipazioni puntata 21 gennaio 2018: quali gli ospiti di Barbara d'Urso? Alessandro Di Battista arriva su Canale 5 dopo la precedente ospitata di Berlusconi.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:35:00 GMT)

Silvio Berlusconi - il centrodestra si è svegliato e dà un calcio all'Europa : È nato. Era ora. Speriamo stia in piedi e cominci a camminare. Il programma del centrodestra, firmato giovedì sera dai tre leader della coalizione, Berlusconi, Meloni e Salvini, in rigoroso ordine ...

Berlusconi : "Sarà Forza Italia a indicare il premier" | "Ridurremo il debito con le privatizzazioni" : Il leader di Forza Italia parla di alleanze, coalizione e programma elettorale al "Corriere della Sera". "Sono molto preoccupato per il futuro dell'Italia. Il garante del programma e degli impegni presi con gli elettori sono e rimarrò io. Gli elettori non voteranno al buio"

Berlusconi e il taglio per l'economia : "Via alle privatizzazioni per abbattere il debito" - InfoOggi.it : ROMA, 21 GENNAIO - Silvio Berlusconi ha le idee chiare e spiega il suo piano per sistemare i conti dello Stato. 'L'unico modo per abbattere il debito pubblico è un grande piano di privatizzazioni, per ...

Riforma Pensioni 2018/ Legge Fornero : Berlusconi prima la ‘abolisce’ - poi la ‘corregge’ (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 21 gennaio. Damiano chiede al Pd di introdurre la Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:15:00 GMT)

