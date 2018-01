Basket Serie A | Tambone sbanca Venezia | Moore regola Pesaro

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : Brescia si riprende la vetta - Avellino raggiunta. Stop per Venezia - vince la Virtus Bologna : La Leonessa Brescia si è riportata in vetta alla classifica dopo la 16a giornata di Serie A. La squadra lombarda ha approfittato della sconfitta di Avellino nell’anticipo, vincendo il suo match odierno contro la VL Pesaro per 88-70. Una vittoria ottenuta grazie ad un gran secondo tempo, in cui i Bresciani sono tornati a mostrare la versione che aveva sorpreso tutti in avvio di stagione. Il parziale dei secondi venti minuti è stato un netto ...

Basket femminile - 15a giornata Serie A 2018 : nessuna sorpresa - il Famila Schio procede spedito in testa alla classifica : La 15a giornata della Serie A di Basket femminile non ha portato particolari sorprese nei cinque match in programma. Il Famila Schio prosegue spedito il proprio cammino in vetta alla graduatoria. La formazione veneta ha avuto vita facile sul parquet della Meccanica Nova Vigarano, battuta per 64-87. Poco hanno potuto le padrone di casa contro lo strapotere delle scledensi, che hanno condotto sin dall’avvio spaccando definitivamente ...

Basket Serie A - Slaughter monumentale : la Virtus batte Trento : ROMA - La Virtus Segafredo Bologna ci ha preso gusto e vincendo 82-75 contro la Dolomiti Energia Trento ha conquistato il quinto successo nelle ultime sei gare vendicando la beffarda rimonta incassata ...

Basket Serie A2 - vittoria della Mens Sana ad Agrigento : MONCADA Agrigento-SOUNDREEF Mens Sana 77-85 ( 21-20, 35-44, 53-65) Al PalaMoncada di Agrigento, la Soundreef Mens Sana Siena vince soffrendo nel finale contro la Moncada Agrigento, nella 17ª giornata ...

Diretta/ Brescia Pesaro (risultato live 64-53 - 30') streaming video e tv : 4^ quarto (Basket Serie A1) : Diretta Brescia Pesaro, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 20:36:00 GMT)

DIRETTA / Brescia Pesaro (risultato live 37-40 - 20') streaming video e tv : 3^ quarto (Basket Serie A1) : DIRETTA Brescia Pesaro, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 20:03:00 GMT)

DIRETTA / Virtus Bologna Trento (risultato finale 82-75) streaming video e tv : fine gara! (Basket Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 19:57:00 GMT)

Diretta/ Brescia Pesaro (risultato live 21-20 - 10') streaming video e tv : 2^ quarto (Basket Serie A1) : Diretta Brescia Pesaro, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 19:27:00 GMT)

DIRETTA / Virtus Bologna Trento (risultato live 44-32) streaming video e tv : si riparte! (Basket Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:51:00 GMT)

Pistoia Capo d'Orlando/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Pistoia Capo d'Orlando: Streaming video Rai.tv, orario e risultato live della partita che al PalaCarrara si gioca per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 09:45:00 GMT)

Brescia Pesaro/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Brescia Pesaro, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 09:15:00 GMT)

Venezia Varese/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Venezia Varese, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 09:02:00 GMT)

Virtus Bologna Trento/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Virtus Bologna Trento: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 08:00:00 GMT)

Torino Brindisi/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Torino Brindisi, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini, valida per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 07:00:00 GMT)