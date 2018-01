Basket | 16a giornata Serie A 2018 | Brescia si riprende la vetta | Avellino raggiunta Stop

: #LBASerieA Brescia raggiunge Avellino in vetta alla classifica. Cade Venezia, vince la Virtus Bologna - OA_Sport : #LBASerieA Brescia raggiunge Avellino in vetta alla classifica. Cade Venezia, vince la Virtus Bologna - OddscheckerIT : #Basket si giocano oggi i match del 16° turno, occhio ai testa-coda che vedono coinvolte #Brescia e #Reyer Venezia… -

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2018) La Leonessasi è riportata inalla classifica dopo la 16adiA. La squadra lombarda ha approfittato della sconfitta dinell’anticipo, vincendo il suo match odierno contro la VL Pesaro per 88-70. Una vittoria ottenuta grazie ad un gran secondo tempo, in cui ini sono tornati a mostrare la versione che aveva sorpreso tutti in avvio di stagione. Il parziale dei secondi venti minuti è stato un netto ed eloquente 51-30, con 21 punti di Lee Moore. Non ne ha approfittato l’Umana Reyer Venezia, invece, sorpresa sul proprio parquet dall’Openjobmetis Varese. I lombardi hanno disputato un gran match, sempre in vantaggio, tornando al successo dopo cinque sconfitte consecutive. Grande prova di Matteo Cambone e Tyler Cain, decisivi in uscita dalla panchina con 17 punti a testa, alternando tiro da tre e gioco nel pitturato. Venezia non è ...