Australian Open 2018 Diretta | Dimitrov batte Kyrgios ed è ai quarti con Nadal Seppi

LIVE Australian Open 2018 - domenica 21 gennaio in DIRETTA : Seppi cede contro Edmund ed è eliminato. Nadal e Dimitrov soffrono ma accedono ai quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. domenica 21 gennaio particolarmente intensa sul cemento di Melbourne dove si disputano gli ottavi di finale. L’Italia si affida ad Andreas Seppi che sfiderà Edmund, in campo anche Nadal contro Schwartzman e Dimitrov-Kyrgios. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (domenica 21 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto ...

Australian Open - Nadal ai quarti e resta numero 1 : Il prossimo ostacolo per lui sarà il croato Marin Cilic, numero 6 del mondo e del seeding Australiano, che ha superato in quattro set lo spagnolo Pablo Carreno Busta per 6-7 (2-7), 6-3, 7-6 (7-0), 7-...

VIDEO Andreas Seppi eliminato agli Australian Open : gli highlights della partita contro Edmund : Andreas Seppi è purtroppo stato eliminato agli ottavi di finale degli Australian Open 2018. L’azzurro si è arreso a Kyle Edmund dopo quattro set. Un vero peccato per l’altoatesino che aveva un’occasione d’oro per proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. Di seguito il VIDEO con gli highlights del match tra Seppi ed Edmund. (foto Twitter Federtennis) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Australian Open - Seppi fuori agli ottavi. E Nadal vola ai quarti : ROMA - Si ferma agli ottavi la corsa di Andreas Seppi agli Australian Open. Il 33enne altoatesino si è dovuto arrendere al 23enne britannico Kyle Edmund, n.49 Atp, che lo ha superato in 4 set: 6-7(4) ...

Australian Open 2018 : ottavi ancora fatali per Andreas Seppi. Kyle Edmund vince in quattro set : Si ferma ancora una volta agli ottavi di finale il cammino di Andreas Seppi agli Australian Open. L’altoatesino viene sconfitto in quattro set da Kyle Edmund, numero 49 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-5 6-2 6-3 dopo quasi tre ore di gioco. L’inglese si qualifica per la prima volta in carriera per i quarti di finale in uno Slam ed ora affronterà il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Nick Kyrgios. Seppi inizia bene la ...

