Audi richiama 80mila auto

"Lasciate subito il Libano". Riad richiama i sAuditi - mette nuova pressione su Beirut. Hariri trattenuto a Riad : "Lasciate subito il Libano". L'Arabia Saudita ha ordinato ai suoi connazionali di abbandonare il territorio libanese in seguito alla crescenti tensioni degli ultimi giorni. Nel breve comunicato diffuso dall'agenzia di stampa Saudi Press c'è anche un 'warning' a non mettersi in viaggio verso il Paese dei cedri. L'avviso segue un altro avvertimento emesso dal Bahrein il 5 novembre scorso, che chiedeva ai suoi cittadini residenti in Libano ...