Atterraggio d' emergenza al Panero di Villanova d' Albenga

Aegean Airlines : malore a bordo - Atterraggio d’emergenza a Belgrado : A causa di un malore accusato da un passeggero 78enne, un velivolo Aegean Airlines in volo da Salonicco a Francoforte ha effettuato un atterraggio non programmato all’aeroporto di Belgrado. L’uomo, è stato trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza. L’aereo, con a bordo 190 passeggeri e sette membri di equipaggio, è ripartito poi verso Francoforte. L'articolo Aegean Airlines: malore a bordo, atterraggio ...

L’aereo si guasta - fumo in cabina e Atterraggio d’emergenza. Il pilota riprende la scena : la tensione poi le urla : Nella cabina del piccolo aereo da turismo si sprigiona del fumo, iniziano le manovre per l’atterraggio d’emergenza. Il pilota riprende tutta la scena. La tensione è palpabile. L’atterraggio brusco e le urla lo dimostrano L'articolo L’aereo si guasta, fumo in cabina e atterraggio d’emergenza. Il pilota riprende la scena: la tensione poi le urla proviene da Il Fatto Quotidiano.

Atterraggio d’emergenza per il volo Ryanair Milano-Palermo : “perdiamo carburante” - paura a bordo : Il volo Ryanair Milano-Palermo decollato da Malpensa alla volta dell’aeroporto di Punta Raisi e’ tornato dopo pochi minuti nello scalo lombardo perche’ la spia del velivolo segnalava una perdita di carburante. Il Boeing 737, intorno alle 7, ottenuta l’autorizzazione, e’ nuovamente atterrato e i passeggeri sono stati fatti salire a bordo di un altro velivolo che e’ partito dopo due ore. Fonti ...

Chiama il wifi "bomb on board". L'Aereo è costretto ad un Atterraggio d'emergenza : Un aereo della Turkish Airlines è stato costretto ad atterrare a causa del nome di una rete wi-fi presente a bordo. È accaduto su un volo che collegava Nairobi a Istanbul che, come racconta il sito internet news.com è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Sudan perché a bordo era stata rilevata una rete wi-fi con un nome davvero fuori luogo: "bomb on board" ("bomba a bordo").Dopo i rituali controlli di ...

Paura su volo Easyjet - fumo in cabina : Atterraggio d'emergenza a Malpensa : Paura su un volo Easyjet. Mercoledì 15 novembre, poco prima delle 14, il pilota di un aereo partito da Malpensa e diretto a Malaga, è stato costretto a chiedere di atterrare pochi minuto dopo il decollo a causa della presenza di fumo in cabina.In base alle prime ricostruzioni, a bordo del velivolo non c'era alcun passeggero ma soltanto l'equipaggio. L'allarme è scattato intorno alle 14.07 — tredici minuti dopo il decollo ...

Guasto al carrello e Atterraggio d'emergenza : paura per il volo Flybe : Un aereo di linea con 52 passeggeri e quattro membri di equipaggio della compagnia low cost Flybe è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a causa di un'avaria al carrello anteriore. Il...

Moglie scopre in aereo tradimento e costringe Atterraggio emergenza volo Qatar Airways : Secondo la ricostruzione del quotidiano britannico The Guardian, la situazione sarebbe precipitata, quando una Moglie con l’istinto del detective ha approfittato di un momento di relax del maritino