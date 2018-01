ATTACCO TERRORISTICO IN HOTEL A KABUL Afghanistan | vittime e ostaggi | spari tra forze

Kabul - ATTACCO TERRORISTICO all'Hotel Intercontinental - diverse vittime : Ci sarebbero "almeno 15 tra morti e feriti" nell'attacco all'Hotel Intercontinentale di Kabul. Lo riferisce un testimone oculare fuggito dall'albergo, citato da Tolo News. Almeno quattro uomini armati hanno attaccato a Kabul l'hotel Intercontinental. Lo scrive la Bbc online precisando che gli assalitori hanno sparato contro gli ospiti dell'albergo. Dalle immagini che circolano sui social si vedono fiamme dall'Hotel. Alcuni media parlano di ...

Afghanistan - ATTACCO TERRORISTICO all’hotel Intercontinental di Kabul : diverse vittime : Quattro uomini armati hanno assaltato l’hotel Intercontinental di Kabul, in Afghanistan. La polizia afghana fa sapere che “quattro assalitori sono dentro l’edificio” e “sparano ai clienti”. Il quarto piano dell’hotel è in fiamme, mentre gli occupanti si sono nascosti al secondo piano. Un ospite dalla sua stanza ha detto ad Afp di sentire colpi d’arma da fuoco “provenienti da qualche parte vicino al primo ...

Esplosione nel supermercato di San Pietroburgo - 13 i feriti. Putin : "E' un ATTACCO terroristico" : Il Presidente ha dato istruzioni al direttore dell'Fsb di agire entro il quadro della legge, solo della legge, nell'affrontare questi terroristi, quando vengono arrestati. Tuttavia, se c'è una minaccia alla vita e alla salute dei nostri agenti, bisogna agire tempestivamente, non per catturare nessuno, ma solo per eliminare gli assalitori sul posto".

Russia - sventato ATTACCO TERRORISTICO con informazioni della Cia. Putin telefona a Trump : “Grazie per l’aiuto” : La Cia ha passato informazioni alla Russia permettendo a Mosca di sventare un attacco terroristico a San Pietroburgo. Lo ha reso noto una nota del Cremlino nella quale si spiega che il presidente Vladimir Putin ha telefonato a Donald Trump per ringraziarlo dell’aiuto fornito dagli 007 statunitensi. La riservata della Cia “ha aiutato a individuare la pista, trovare e arrestare un gruppo di terroristi” che preparavano esplosioni ...

ATTACCO TERRORISTICO a Mahattan : caratteristiche psicologiche del terrorismo Video : Esplosione [Video] nella mattina di lunedì 11 dicembre 2017 in un tunnel a Port Authority, la stazione centrale dei bus a #new york, precisamente a Manhattan, nei pressi di Times Square. E' stato immediatamente panico tra i presenti, sono intervenuti tempestivamente la polizia e i vigili del fuoco, nel caos della gente che si è trovata in una situazione d'allarme. Al Port Authority Bus Terminal transitano quotidianamente più di 200 mila persone. ...

Tentato ATTACCO TERRORISTICO a New York - quattro feriti. Attentatore in custodia : (Foto: Jeenah Moon/The New York Times) I media americani riferiscono di un’esplosione a Manhattan. Nello specifico avvenuta a Port Authority, la stazione degli autobus sulla 41esima strada, a poche centinaia di metri dalla sede dell’Organizzazione delle nazioni unite (Onu) e non distante da Times Square. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being ...

ATTACCO TERRORISTICO a Mahattan : caratteristiche psicologiche del terrorismo : Esplosione nella mattina di lunedì 11 dicembre 2017 in un tunnel a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York, precisamente a Manhattan, nei pressi di Times Square. E' stato immediatamente panico tra i presenti, sono intervenuti tempestivamente la polizia e i vigili del fuoco, nel caos della gente che si è trovata in una situazione d'allarme. Al Port Authority Bus Terminal transitano quotidianamente più di 200 mila persone. L'evento ...

New York - tentato ATTACCO TERRORISTICO : uomo prova a farsi esplodere in stazione : La scelta di New York ha sempre una ragione, perché siamo il faro del mondo e mostriamo che una società con persone di culture e fedi diverse può funzionare". Prima delle parole delle autorità, era ...

Esplosione a New York. Il sindaco De Blasio non ha dubbi : "ATTACCO terroristico" : Sarebbe stato ispirato dall' Isis il 27enne l' autore dell' Esplosione che c'è stata stamane 11 dicembre a Port Authority , la stazione centrale dei bus a New York non lontano da Times Square . Lo ha ...