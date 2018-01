Atletica - Torna in azione Paolo Dal Molin | splendida prestazione per l' azzurro a Formia

Atletica - Van Niekerk conclude la riabilitazione al ginocchio : “Obiettivo Mondiali 2019 - voglio tornare a dominare” : Wayde Van Niekerk ha completato la propria riabilitazione al legamento del ginocchio destro che si era lesionato a ottobre durante una partita di rugby. Il Campione Olimpico e del Mondo dei 400m, dopo l’operazione negli USA e una prognosi di sei mesi di recupero, ha così completato il proprio programma riabilitativo in Qatar. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il primatista mondiale è tornato in Sudafrica ma non si sa ancora quando lo ...

Atletica - Italia - serve una scossa nel 2018! Tutti i nomi su cui puntare per tornare a vedere la luce : Il 2017 dell’Atletica è stato letteralmente orribile culminato con dei Mondiali disastrosi che ci hanno portato in dote soltanto il bronzo di Antonella Palmisano nella 20km di marcia ma soprattutto nemmeno una finale raggiunta nelle gare all’interno dello stadio, peggior risultato di Tutti i tempi. La speranza è che il nuovo anno porti con sé qualche luce in più e qualche risultato importante agli Europei, in programma a Berlino ...