Atalanta | Marino blinda il Papu Gomez | Resterà a Bergamo a lungo

Atalanta - parla Marino : le voci di mercato e l’assalto del Liverpool al Papu : L’Atalanta affronta oggi il Napoli in un incontro delicatissimo in chiave classifica. Nel pre-partita il ds del club Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Premium sport toccando anche l’argomento mercato: “Oggi sfida tra due tecnici con filosofie di gioco differenti ma in comune la voglia di vincere e di fare spettacolo. Gasperini è il leader del nostro progetto ed è felice qui a Bergamo. mercato? Non si muove nessuno. ...