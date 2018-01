: #Atalanta, #Freuler parla del futuro: "Via in estate? Ecco cosa dico" - CalcioWeb : #Atalanta, #Freuler parla del futuro: "Via in estate? Ecco cosa dico" - CF_Fantacalcio : #AtalantaNapoli: le formazioni ufficiali. #Atalanta – Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, Crista… - FFidatevi : #Atalanta (4-3-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, Cristante, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Co… - Atalanta_BC : #AtalantaNapoli Il nostro XI: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic,… - CalcioNapoli24 : RT @PE_Bahia: Le formazioni ufficiali: Atalanta (3-4-2-1) - Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola;… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 21 gennaio 2018) L’si appresta ad affrontare il Napoli in questa 21^ giornata di Serie A, la prima dopo la sosta invernale. Uno dei protagonisti del match potrebbe essere Remo, che dopo l’ottima passata stagione si sta confermando su alti livelli. Il centrocampista elvetivo intervistato ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ hato del suo: “Mi trovo molto bene a Bergamo, ho un contratto fino al 2022 e non voglio pensare a quello che potrebbe succedere in. Ho sempre visto la Bundesliga, e poi sono tifoso del Borussia Dortmund. Prima la sognavo, ma ora ho conosciuto la Serie A: non devo andare per forza a giocare in Germania”. L'articolodel: “Via indico” sembra essere il primo su CalcioWeb.