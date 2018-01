Ascolti tv | C' è posta per te sbaraglia la concorrenza con Giulia Michelini e Gerard Butler

C'è Posta per te/ Pagelle e video seconda puntata : Boom di Ascolti per Maria - ancor meglio del debutto : Il meglio e il peggio della seconda puntata di C'è Posta per te. Il video dell'abbraccio tra Giuseppe, i suoi figli e Giulia Michelin. Finale lieto per Ester e Daniele.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:32:00 GMT)

Ascolti TV | Sabato 20 gennaio 2018. C’è Posta per Te al 30.1% - Si Accettano Miracoli 14.9%. Amici di Maria De Filippi al 20.9% : C'è Posta per Te Su Rai1 Si Accettano Miracoli ha conquistato 3.340.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te (in onda dalle 21.17 alle 24.40) ha raccolto davanti al video 5.914.000 spettatori pari al 30.1% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.369.000 spettatori pari al 5.7% di share e Bull 1.202.000 (5%). Su Italia 1 L’Era Glaciale 2 – Il Disgelo ha intrattenuto 1.629.000 spettatori (6.9%). Su ...

Ascolti TV | Sabato 13 gennaio 2018. C’è Posta Per Te parte con 5 - 7 mln e il 29.3%. La Linea Verticale 7.2% : Maria De Filippi Su Rai1 il film Mr Felicità, con Alessandro Siani, ha conquistato 3.418.000 spettatori pari al 14.93% di share. Su Canale 5 la prima puntata C’è Posta per Te – in onda dalle 21.19 alle 0.40 – ha raccolto davanti al video 5.698.000 spettatori pari al 29.31% di share (qui i dati dell’esordio dell’anno scorso). La Buonanotte di C’è Posta Per Te (durata 6 minuti) ha ottenuto 3.197.000 spettatori con il ...

