Anche in Calabria le liste di Sinistra Rivoluzionaria

Operazione contro spaccio di stupefacenti - blitz carabinieri Anche a Reggio Calabria : Pescara - È in corso dalle prime ore dell' alba una vasta Operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Pescara che stanno eseguendo numerose ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni ...

Maltempo - un caldo e impetuoso vento di maestrale flagella l’Italia : danni in Calabria e Sicilia - criticità Anche in Sardegna e sul Tirreno : 1/17 ...

Nevicate Anche intense in atto in Calabria : le immagini webcam : La preannunciata ondata di maltempo sta creando disagi e qualche danno in Calabria, la regione più colpita insieme alla Sicilia. Le forti precipitazioni associate a un discreto calo termico stanno...

Allerta meteo Aeronautica Militare - intensi venti e mareggiate su Sicilia - Calabria - Sardegna. Previsti Anche temporali. : Il transito di una saccatura nord-atlantica determinerà nelle prossime ore intensi venti di maestrale sui settori occidentali della penisola. Domani Previsti venti forti su Sicilia e Calabria, con...

San Silvestro riporta il bel tempo Anche su Messina e Reggio Calabria : fiumi in piena ma senza criticità - torna a splendere il sole [FOTO] : 1/5 ...

Grecia - scossa di magnitudo 4.8 al largo dellisola di Leucade - Sisma avvertito Anche in Puglia e Calabria : Una scossa di magnitudo 4.8 è stata registrata al largo dell 'isola greca di Leucade. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il Sisma ha avuto ipocentro a circa 20 ...

Forte scossa di terremoto in Grecia - avvertita Anche in Puglia e Calabria [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Sempre più freddo sull’Italia - temperature glaciali Anche al Centro/Sud : -9°C in Calabria - -6°C in Campania - -5°C in Sicilia [DATI] : 1/5 Neve e Gelo Abruzzo - Rifugio Duca degli Abruzzi sul Gran Sasso d’Italia ...

Ondata di freddo in atto - forte maltempo al Sud : temperature in picchiata e grandine Anche su Calabria e Sicilia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/6 ...

Calabria - Cdm scioglie cinque comuni per mafia c è Anche Lamezia : ROMA - Il Comune di Lamezia Terme é stato sciolto dal Consiglio dei ministri per infiltrazioni mafiose . Analoghi provvedimenti, con la stessa motivazione, sono stati adottati dall'esecutivo per altri ...