Anche Denuvo 4 8 E’ Stato Crackato

Leggi la notizia su yourlifeupdated

(Di domenica 21 gennaio 2018)più inutile che mai, falliscecon Sonic Forces. Già disponibile la crack per il gioco per PC Windows. Presto le crack per tutti gli altri giochi protetti da4.8 Crack4.8 Ormai la notizia non sorprende più. Arriva infatti l’ennesimo insuccesso dinella versione 4.8. L’ultimissima versione di questo sistema di …