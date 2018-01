Allarme della Polizia Basta una chiamata per prosciugarti il credito

Udinese - Oddo lancia l’Allarme infortuni in vista della Spal e parla di mercato : Cinque vittorie consecutive poi il pareggio di Verona con il Chievo. Questo lo straordinario percorso dell’Udinese di Massimo Oddo prima della sosta invernale. Domani si torna in campo, in casa contro la Spal, una partita che il tecnico bianconero teme perche’ arriva dopo la sosta. “Sono obiettivamente preoccupato perche’ dopo le soste e’ sempre giusto esserlo. Tutti i giocatori hanno svolto le tabelle di ...

Allarme della polizia : gira una pistola grande come una carta di credito : E' da poco in commercio una pistola che ha le dimensioni di una carta di credito: 8 centimetri e mezzo per 5,40 di altezza e solo 1,27 di spessore. Lo segnala il Dipartimento di Pubblica sicurezza in ...

Lecce - incendiata l'auto del presidente della Sgm (trasporti pubblici). Il sindaco : "Allarme" : A fuoco l'auto intestata alla moglie di Mino Frasca. L'esponente della destra salentina, a capo della società di trasporti, era finito nel mirino già nel 2016...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : attenzione al forte maltempo in arrivo al Sud - Allarme arancione in Puglia : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione avanzerà nelle prossime ore verso il Bacino tirrenico e, nella giornata di domani, continuerà a spostarsi verso Est, raggiungendo anche lo Ionio. maltempo in arrivo dunque al Sud, specialmente sulle aree che si affacciano sul Golfo di Taranto e, a causa di un temporaneo richiamo di correnti più fredde provenienti dai Balcani, anche in Abruzzo. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Ogni mese un italiano si uccide a Londra/ L'Allarme della Cei : perché nessuno ne parla? : Secondo quanto denuncia la Cei, un italiano al mese immigrato a Londra si suicida, allarme che mette in ombra la tanto decantata fuga dei cervelli, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 13:40:00 GMT)

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile : Allarme rosso e arancione in Veneto mentre il maltempo si sposta al Centro/Sud : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese tenderà, dalla prossima notte, ad interessare le regioni Centro – meridionali determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi su medio adriatico, basso tirreno e successivamente sulla Puglia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per il Nord Italia : Allarme arancione in Piemonte e Veneto : Allerta Meteo – Un’ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, continua a determinare condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, e abbondanti nevicate a quote di montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte ...

Allarme per i conti della Regione - Picarella : 'Occorre un radicale cambiamento' : 'La conferenza stampa con cui il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e l'assessore all'Economia Gaetano Armao hanno illustrato lo stato dei conti regionali, - scrive Picarella in una nota ...

La voce della Politica Leggieri M5s : eolico selvaggio - in Basilicata vero Allarme : Dopo anni di vuoti normativi che hanno consentito le speculazioni sul nostro territorio da parte di società spregiudicate e di tentativi maldestri di colmarli da parte della Politica lucana, oggi il ...

Disavanzo 6 miliardi - Musumeci lancia l'Allarme sui conti della Regione : Alle parole del presidente della Regione fanno eco le dichiarazioni dell'assessore all'Economia, Gaetano Armao: 'Il negoziato con lo Stato è essenziale per azzerare molti degli errori fatti in ...

La tempesta Eleanor flagella il Nord Europa : in Germania è Allarme per l’esondazione del Reno e della Mosella [FOTO] : 1/6 LaPresse/PA ...

