Alexis Sanchez in partenza per Manchester | il VIDEO sulle Instagram stories

Pep Guardiola si arrende : 'Alexis Sanchez andrà al Manchester United' : ROMA - ' E' vero, siamo su Sanchez, è inutile negarlo '. José Mourinho parla chiaramente dell'imminente trasferimento dell'attaccante cileno ai Red Devils. Lo fa davanti in conferenza stampa, senza ...

Quanto è forte Alexis Sánchez? : Lui dice "Ho sempre voluto essere uno dei giocatori migliori del mondo, lo dico fin da quando ero bambino. Dopo il ritiro rallenterò un po', ma al momento voglio continuare così". Sánchez dopo un gol ...

Alexis Sanchez/ Wenger : entro 24 ore potrebbe andare al Manchester United : Alexis Sanchez, Wenger: entro 24 ore potrebbe andare al Manchester United. Il tecnico dei Gunners ha parlato del futuro dell’attaccante della nazionale cilena, ad un passo dai Red Devils(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:15:00 GMT)

Alexis Sanchez si avvicina allo United - Mourinho conferma : “sono fiducioso” : Il Manchester United sembra aver scavalcato i ‘cugini’ del City nella corsa al grande obiettivo di mercato, il 29enne attaccante cileno dell’Arsenal Alexis Sanchez. A ribadire l’interesse dei Red Devils per l’ex Udinese e’ lo stesso Jose’ Mourinho che, dopo la vittoria di ieri per 3-0 sullo Stoke City, si e’ detto certo che il suo club ha le carte in regola per mettere a segno il colpaccio. ...

Alexis Sanchez al Manchester United/ Calciomercato gennaio - affare fatto : battuta la concorrenza del City : Alexis Sanchez al Manchester United, affare fatto: Mourinho mette le mani sul gioiello dell'Arsenal per 33 milioni, battuta la concorrenza del Manchester City(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:45:00 GMT)

Liverpool - i Reds si inseriscono nell’asta per Alexis Sanchez : Liverpool, i Reds si inseriscono nell’asta per Alexis Sanchez Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Liverpool, I Reds SI inseriscono – Il Liverpool ha dovuto dire addio al suo talento più pregiato, ovvero Philippe Coutinho, partito in direzione Barcellona. E’ anche vero che nelle casse dei Reds sono entrati ben 140 milioni di euro più eventuali ...

Caso Alexis Sanchez - adesso parla Wenger : “via a gennaio? Ecco come stanno le cose” : “Non c’e’ nulla di concreto al momento e non e’ stato deciso nulla, ne’ in un senso, ne’ nell’altro. Ovviamente spero in una risoluzione veloce”. Arsene Wenger non si sbilancia oltre sul futuro di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno e’ in scadenza di contratto a giugno, il rinnovo sembra un’ipotesi remota e i Gunners stanno pensando di cederlo gia’ in questa finestra di ...

Calciomercato Juventus/ News - ritorno di fiamma per Alexis Sanchez (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie sul club allenato da Massimiliano Allegri: ritorno di fiamma per l'esterno cileno dell'Arsenal Alexis Sanchez che piace anche al Manchester United.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 03:25:00 GMT)

Mourinho vuole soffiare Alexis Sanchez al City di Guardiola : Anche Josè Mourinho si inserisce nella corsa ad Alexis Sanchez, il cileno dell'Arsenal in scadenza di contratto a giugno. Sull'attaccante c'è da tempo il City che, si dice, abbia già un accordo col ...