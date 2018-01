Alessandro Di Battista e famiglia in viaggio verso Barbara D' Urso | obiettivo convincere i

Domenica Live/ Anticipazioni : Alessandro Di Battista da Barbara d’Urso dopo Berlusconi (oggi - 21 gennaio 2018) : Domenica Live, Anticipazioni puntata 21 gennaio 2018: quali gli ospiti di Barbara d'Urso? Alessandro Di Battista arriva su Canale 5 dopo la precedente ospitata di Berlusconi.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:35:00 GMT)

Barbara D'Urso ospita Alessandro Di Battista : il grillino per la prima volta nella tana berlusconiana : Si parlerà di politica, viste le imminenti elezioni, anche se Di Battista non è candidato, ma sarà anche un'intervista a cuore aperto: Dibba è diventato recentemente padre e questo fatto lo ha molto ...

Luca Lotti contro Alessandro Di Battista : "Da lui fake news sulla prenotazione dei vaccini" : "In queste ultime ore sono state tante - giustamente - le critiche mosse al video dell'onorevole Di Battista in cui denuncia il Sistema Sanitario (in questo caso della regione Lazio) a suo dire inefficace e inefficiente. Siamo seri: si tratta dell'ennesima fake news montata ad arte". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sport, deputato Pd, Luca Lotti."Vista l'importanza del tema, cioè la salute dei nostri figli, vorrei evitare ...

Alessandro Di Battista e la ASL di Roma hanno discusso via Facebook sui vaccini : Oggi pomeriggio l’account Facebook di una ASL di Roma, la ASL Roma 1, ha risposto a un video molto critico pubblicato questa mattina dal deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista riguardo allo stato della Sanità nella regione Lazio. The post Alessandro Di Battista e la ASL di Roma hanno discusso via Facebook sui vaccini appeared first on Il Post.

Alessandro Di Battista stronca l'apertura di Pietro Grasso : "Non mi fido di nessun partito" : "Questa è una legge elettorale creata per generare caos", "dai partiti inclini all'inciucio". "Qualora il M5S non dovesse raggiungere il 40% evidentemente ci presenteremo in Parlamento con delle proposte...e vedremo chi ci sta". Così Alessandro Di Battista parla ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.A chi gli chiede cosa ne pensa della disponibilità mostrata da Pietro Grasso, leader di Liberi e uguali, Di Battista ...

Beppe Grillo - addio M5s/ Elezioni Politiche 2018 : Alessandro Di Battista il possibile “erede” : Beppe Grillo, addio M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:31:00 GMT)

Alessandro Di Battista (M5S) su 15mila autocandidature : 'Le valuteremo tutte e faremo delle ottime liste' : Alessandro Di Battista (MoVimento 5 Stelle): 'Stiamo già vagliando tante candidature, lo staff controllerà tutti i curricula dei candidati a parlamentare'. 12 gennaio 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Luigi Di Maio - la coltellata di Alessandro Di Battista : elogia Pietro Grasso sulle tasse universitarie : Un'inattesa e metaforica coltellata a Luigi Di Maio arriva da Alessandro Di Battista (inattesa, in effetti, non troppo). Già, perché Dibba - secondo quanto scrive il Corriere della Sera - ha alzato la ...

Alessandro Di Battista : 'Giorgio Napolitano - vi spiego perché è l'uomo più pericoloso d'Italia' : Spero che l'incarico di governo venga dato alla forza politica che prende più voti e che sarà in grado di dare una prospettiva stabile al Paese'. A parlare a Dagospia in un'intervista a tutto tondo è ...

Alessandro Di Battista - il M5s al suo posto vuole candidare il padre : Chi meglio di lui, per preparare il ritorno in grande stile del figlio Alessandro in politica quando l'astro di Di Maio sarà tramontato dopo il prossimo 4 marzo?

Nell'ultimo discorso da deputato Alessandro Di Battista battibecca con Laura Boldrini : "Questo probabilmente sarà il mio ultimo discorso in Parlamento in questa legislatura". Ha esordito così il deputato M5s Alessandro Di Battista nel suo intervento in Aula sulle comunicazioni del premier Gentiloni in vista del Consiglio Ue. "Non capisco questi commenti, quasi con giubilo - replica a chi lo fischia - anche perché per molti di voi saranno gli ultimi giorni in Parlamento. E non per decisioni personali".Poi ...

Crozza nei panni di Alessandro Di Battista : “Cosa ho fatto quando ho saputo di aspettare un figlio? Ho chiamato la Rizzoli” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – Maurizio Crozza ha indossato i panni di Alessandro Di Battista, spiegando la scelta, maturata dopo essere diventato padre, di non ricandidarsi in Parlamento. “Per me Di Maio è un fratello. Mi chiedo solo una cosa: ma non poteva fare un figlio Di Maio? Eh no… s’è lasciato con la fidanzata, l’infamone. Così lui adesso fa il Premier…– e riferendosi al ...

Fratelli di Crozza puntata 1 dicembre 2017 diretta : Alessandro Di Battista : [live_placement]Fratelli di Crozza puntata 1 dicembre 2017: anticipazioni</h2<prosegui la letturaFratelli di Crozza puntata 1 dicembre 2017 diretta: Alessandro Di Battista pubblicato su TVBlog.it 01 dicembre 2017 22:23.

Maurizio Crozza è Alessandro Di Battista nella nuova puntata di Fratelli di Crozza : Indietro 1 dicembre 2017 Maurizio Crozza ROMA – Nuovo appuntamento con il one man show di Maurizio Crozza venerdì 1 dicembre alle ore 21:25 su NOVE (tasto 9 del telecomando).Sul palco di “Fratelli di Crozza” ci sarà Alessandro Di Battista: dopo l’annuncio via Facebook di non ricandidarsi in Parlamento alle prossime elezioni, svelerà i veri […] L'articolo Maurizio Crozza è Alessandro Di Battista nella nuova puntata di Fratelli di Crozza ...