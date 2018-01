: Agnelli, l’Avvocato secondo Nick Hooker in onda il 21 gennaio su Sky Atlantic - silviabest77 : Agnelli, l’Avvocato secondo Nick Hooker in onda il 21 gennaio su Sky Atlantic - Cascavel47 : Agnelli, l’Avvocato secondo Nick Hooker in onda il 21 gennaio su Sky Atlantic - adriano69bis : RT @RepubblicaTv: L'avvocato Agnelli visto dagli americani, la passione per la velocità - spano81 : RT @forumJuventus: La Stampa: "A 15 anni dalla scomparsa, oggi il documentario «Agnelli» su Sky. Ecco L'Avvocato visto dall'America: l’icon… - lextresabogados : L'avvocato Agnelli visto dagli americani, la passione per la velocità -

(Di domenica 21 gennaio 2018) Potere, glamour, e anni di piombo., il documentario diretto dache andrà indomenica 212018 su Skyalle 2115, è un raffinato e allo stesso tempo tragico ritratto di Giannia quindici anni dalla sua scomparsa. La figura delriecheggia in filmati d’epoca in cui il presidente della Fiat (1966-96) ricopre incarichi professionali e dimostra una intensa vita privata, attraverso decine di testimonianze dagli altisonanti nobili cognomi dell’aristocrazia europea, dalla voce della sorella Maria Sole, dalle parole di Henry Kissinger, di direttori di giornali (Calabresi, Mauro, Riotta) ed editori (De Benedetti), dal “giardiniere”, dal “maggiordomo” e dal “cuoco” personale di casa. Una traiettoria alto-basso di linguaggio e di ricordi che va a comporre una possibile lettura molto all’americana in cui il destino di una nazione si ...