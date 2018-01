A Verona sfida decisiva per il quarto posto per la Diatec

Volley : Cev Cup - Verona negli ottavi sfida il Dukla Liberec : Verona - La Calzedonia Verona vola in Repubblica Ceca dove mercoledì 17 gennaio alle 18.00 affronterà la sfida di andata degli ottavi di Finale sul campo del Dukla Liberec. Saltato l'ostacolo dei ...

PAGELLE / Napoli Verona (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Sarri domina la sfida dei mister (Serie A) : Le PAGELLE di Napoli Verona (2-0): Fantacalcio, i voti della partita giocata allo stadio San Paolo. I giudizi a tutti: Sarri, Callejon e Koulibaly i migliori, 20^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:08:00 GMT)

Lotta di classe a Verona. La matricola Pecchia sfida Paperone Allegri : Il tecnico della Juventus è il più pagato della Serie A. Quello dei gialloblù guadagna ventotto volte meno Lotta di classe. Il "povero" Fabio Pecchia contro il Paperone degli allenatori italiani. Il ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2017-2018 : 2° turno. Programma - orari e tv. Sfida tra club di Serie A tra Valpolicella e AGSM Verona : Domani è in Programma il secondo turno della Coppa Italia di Calcio femminile: alla Fiorentina, qualificata di diritto al terzo turno in quanto detentrice del trofeo, ed all’Atalanta Mozzanica, che ha superato il Real Meda nella gara disputata il 22 novembre scorso, si aggiungeranno altre 12 squadre, in attesa degli ultimi due incontri, in Programma a gennaio. Dopo il primo turno, privo di sorprese, in cui tutte le squadre di Serie A sono ...

Serie A - Hellas Verona-Genoa 0-1 : Pandev decide la sfida salvezza al Bentegodi : VERONA - Una sfida salvezza da non sbagliare assolutamente. Questo era al ' Bentegodi ' l'ultimo posticipo della 15esima giornata e a sorridere al 90' è stato il Genoa di Ballardini , riuscito a ...