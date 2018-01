A Reggio Calabria il master universitario di primo livello in management dei sistemi di

Latella : ' Reggio Calabria tra le capitali italiane della musica' : ... in grado di valorizzare gli artisti locali, come avviene ad esempio durante le rassegne culturali dell'estate reggina, del Natale o del periodo di Carnevale, ed al contempo offrire spettacoli di ...

Reggio Calabria - Camera Sindacale Provinciale : 'una classe politica che non ne azzecca una : dal turismo alle infrastrutture!' : Purtroppo dobbiamo, con rammarico, constatare ed attestare, a parer nostro, che in atto imperversa la peggiore "genia" politica dall'atto costitutivo delle regioni (lontano 1970) a tutt'oggi, che in ...

Maltrattava e picchiava anziana - arrestata badante a Reggio Calabria. Il video delle violenze : Maltrattamenti, lesioni e minacce. Una donna rumena di 60 anni, Veronica Morosan, è stata arrestata dai carabinieri di Reggio Calabria. Doveva assistere un’ anziana di 84 anni e per questo era stata assunta dalla famiglia come badante e collaboratrice domestica con la possibilità di occupare una stanza e di trasferire il proprio domicilio nell’abitazione della donna. La figlia, però, si era accorta che l’ anziana madre presentava spesso lividi sul ...

Reggio Calabria : al liceo Classico Convitto Campanella la 'Notte nazionale del Liceo Classico' : ... il tempio di Afrodite, Segni zodiacali, Around and about the English speaking world, percorsi di gusto, The Queen's tearoom, Gouts de France, Il volto della Luna tra poesia e scienza ,Parigi, foyer ...