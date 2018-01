3DSRilasciato tangerine v0 1 0

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di domenica 21 gennaio 2018) Se il lettore musicale interno della vostra 3DS vi ha un po stancato,dallo sviluppatore tesnos arriva una nuova e valida alternativa conè al momento in WIP(work in progress),un lettore musicale per 3DS che permette di poter sentire la vostra musica in formato wav,flac e mp3. Attualmente la navigazione dei file non è supportata e contiene qualche bug durante la riproduzione. Panoramica: Metti tutta la musica nella cartella “/ music” sulla tua scheda SD in quanto la navigazione dei file non è ancora supportata Supporto per più formati (wav, flac e mp3 attualmente) Salta avanti e indietro una canzone usando i pulsanti L e R Usa la barra di avanzamento sul touch screen per scorrere l’audio (SLOW) Metti in pausa / Riproduci con A e torna alla selezione del file con B Controlli touchscreen (yay?) Funzioni pianificate: Aggiornare la documentazione ...