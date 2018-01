WhatsApp | arriva il nuovo profilo business | tutte le novità

WhatsApp Business è arrivato in Italia. Cosa cambia rispetto alla versione tradizionale : WhatsApp è ormai parte integrante delle vite di miliardi di utenti in ogni parte del mondo, viene usata da oltre 1.3 miliardi di persone ogni mese, e la sua popolarità continua a crescere costantemente grazie alle nuove funzionalità integrate dagli sviluppatori che rendono questo software sempre più completo. Con l’inizio del 2018, WhatsApp ha dimostrato ancora una volta la sua popolarità, come dimostra il nuovo record di 75 miliardi di ...

Instagram come WhatsApp : arriva l'ultimo accesso degli utenti : Instagram sta continuando a sviluppare la sua sezione di messaggistica con una nuova funzione che ha già debuttato in applicazioni popolari come Facebook Messenger e Whatsapp. Dalla schermata dei messaggi diretti, delle persone che hai seguito o con cui hai già chattato in precedenza ora è possibile vedere l'ultimo accesso. La nuova opzione "Mostra stato attività" è abilitata di default all'interno delle impostazioni di Instagram. Puoi scegliere ...

Anche WhatsApp contro le fake news : arriva la notifica anti-spam : Se da un lato sembra un problema di poco conto, rispetto alle grandi bufale che circolano in Rete o sui social, in grado di modificare l'opinione pubblica riguardo a un'elezione politica o ad altri ...

WhatsApp - chat di gruppo invadenti? Arriva la soluzione : Le chat di gruppo di Whatsapp, si sa, possono diventare piuttosto invadenti. Per fortuna, stando al sito WABetaInfo, con un prossimo aggiornamento sarà attivata una funzione che consentirà agli utenti di trovare e leggere rapidamente solo i messaggi in cui si è stati menzionati all’interno di un gruppo. Insomma, non più decine di messaggi da leggere per Arrivare al punto. Nel caso in cui si facesse parte di un gruppo particolarmente ...