"Paura dell'astensionismo? Incontro molta gente che dice che in questi anni non ha votato perchè non sapeva chi vovotare e adesso ci siamo noi". Così il leader di LeU Pietro. "Il nostro progetto è attrattivo perchèrispetto ai valori dei diritti negati (casa, lavoro, uguaglianza sociale)" ha sottolineato."La flessibilità usata per garantire mance non ha dato risultati",spiega. "Pensiamo a un' Europa più equa,giusta e solidale-dicesui migranti si è scoperta egoista e divisa"."Accogliere è un dovere morale"(Di sabato 20 gennaio 2018)