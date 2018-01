Volley | A2 Femminile | le prime quattro a confronto

Volley Femminile - Serie A1 2018 – 16^ giornata : Conegliano per continuare la fuga - Novara deve rialzarsi : Nel weekend si giocherà la 16^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale. Conegliano ha preso il largo e ha cinque punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici. Le Pantere possono alimentare ulteriormente il proprio vantaggio ma dovranno stare molto attente contro Bergamo che sembra essere in grande forma e che sta lottando per la salvezza. Le venete dovrebbero avere una marcia in ...

Volley - proposto un campionato per transessuali! Tifanny domina in Brasile - vicina alla Nazionale femminile? : Tifanny Pereira de Abreu sta disputando un grandissimo campionato in Brasile con la casacca del Bauru. Stiamo parlando della giocatrice trans che lo scorso anno militò anche in Italia con Palmi (in Serie A2). Anche in Patria, come era successo da noi qualche mese fa, è impazzata la polemica: la forza di questa ragazza, nata uomo, sta falsando i risultati? Secondo alcuni tecnici è così: in testa Sergio Negrao, allenatore del Brasile, che ha ...

Volley - Serie A2 femminile : il Club Italia CRAI pronto a continuare a stupire : L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo. L'ingresso al pubblico sarà libero e gratuito. Dopo il rientro da Marsala, avvenuto nella ...

Volley Femminile - Serie A1 – Scandicci domina il derby con Firenze e rafforza il terzo posto : Scandicci ha dominato il derby toscano contro Firenze valido per la 15^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le padrone di casa si sono imposte con un autorevole 3-0 (25-21; 25-23; 25-20) e rafforzano così il terzo posto in classifica. La partita è stata a senso unico in favore della Savino Del Bene. Il Bisonte ha faticato nel tenere il passo delle avversarie e ha perso in 80 minuti di gioco rimanendo all’ottavo posto in ...

Volley Femminile - Serie A1 2018 – 15^ giornata : Conegliano tenta la fuga! +5 su Novara - che crollo a Filottrano! Ok Monza e Bergamo : Conegliano allunga ancora in testa alla classifica della Serie A1 di Volley femminile e prova la prima fuga di questo campionato. E’ la notizia più importante della 15^ giornata che si è svolta oggi (domani il posticipo Scandicci-Firenze, atteso derby toscano). Il primo turno infrasettimanale dell’anno ci consegna delle Pantere letteralmente superlative contro Legnano e una Novara in grande difficoltà, sconfitta a sorpresa dal ...