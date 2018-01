Venezia | conto da 1 100 euro per quattro bistecche e fritture di pesce

Quattro bistecche e una frittura - conto da 1.100 euro a Venezia : Venezia, 20 gen. (AdnKronos) - Un conto da 1.100 euro per Quattro bistecche e una frittura: è quanto sarebbe accaduto a Quattro turisti giapponesi in un ristorante vicino a San Marco a Venezia. E non ...

Quattro bistecche e una frittura - conto da 1.100 euro a Venezia : Un conto da 1.100 euro per Quattro bistecche e una frittura : è quanto sarebbe accaduto a Quattro turisti giapponesi in un ristorante vicino a San Marco a Venezia . E non è andata meglio ad altre tre ...

Venezia - una frittura e 4 bistecche : il conto è da mille euro : Un altro scontrino salato per alcuni turisti in gita a Venezia. Questa volta a denunciare il conto esoso è stato un gruppo di studenti giapponesi che dopo aver consumato una frittura mista e quattro bistecche ha pagato 1.100 euro. Il tutto è accaduto in un'osteria di calle dei Fabbri. Così i clienti hanno deciso di denuniare quanto accaduto alla Questura di Bologna. E a testimoniare quanto accduto c'è anche la transazione per pagare il ...

Quattro bistecche e una frittura di pesce - il conto per i turisti a Venezia è da infarto : 1.100 euro : Venezia - Quattro bistecche, poi frittura mista di pesce, acqua e servizio: totale 1100 euro. È il conto da infarto che si sarebbero visti presentare in un'osteria di Venezia Quattro...

Canaletto a Venezia - film al cinema dal 27 novembre 2017 : sconto biglietti : Arriva tra i film al cinema in uscita a fine novembre il docufilm Canaletto a Venezia. Il documentario racconta la storia dell’artista settecentesco e della sua città natale, Venezia, attraverso una delle più grandi collezioni d’arte del mondo quella di Buckingham Palace e Windsor Castle. Attanzione però che il film sarà nelle sale solo nei giorni 27-28-29 novembre 2017. Di seguito ecco la scheda, la trama e il trailer e come ...

Brugnaro (sindaco Venezia) : “Turisti si lamentano di conto da 526 euro al ristorante? Sono dei pezzenti - neanche la mancia” : “pezzenti. Uno mangia e beve, poi dice che non sapeva la lingua. Ma se vieni in Italia devi imparare l’italiano, anche un po’ di veneziano non farebbe male. Hanno mangiato aragosta, non hanno lasciato niente sul piatto. Ho chiesto al cameriere se gli avessero lasciato la mancia, neanche quello”. Lo ha detto a Sky TG24 Economia (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del digitale terrestre) il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in merito alla ...

Venezia - pranzo per tre da 526 - 5 euro. Brugnaro 'Conto giusto - qui dovete spendere' : Venezia - 'Pezzenti. Uno mangia e beve e poi dice che non sapeva la lingua. Ma se vieni in Italia - ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - devi imparare l'italiano. E anche un po' di ...

"Il conto da 560 euro? Pezzenti - siete a Venezia. E non avete lasciato neanche la mancia!" : "Pezzenti. Uno mangia e beve, poi dice che non sapeva la lingua. Ma se vieni in Italia devi imparare l'italiano, anche un po' di veneziano non farebbe male". Commenta con ironia, ma nel consueto modo diretto, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro la vicenda dei tre turisti asiatici che pochi giorni fa hanno pagato 560 euro per un pranzo di pesce in una trattoria vicino a San Marco. Avevano poi scritto una lettere proprio a Brugnaro, per ...

Si lamentano del conto da 500 euro - sindaco : “Pezzenti - il conto è giusto - siamo a Venezia” : Si lamentano del conto da 500 euro, sindaco: “Pezzenti, il conto è giusto, siamo a Venezia” Il primo cittadino del città lagunare, Luigi Brugnaro, risponde a modo suo ai tre turisti che gli avevano inviato una lettera di protesta dopo il conto da 560 euro di un ristorante locale dove avevano consumato pesce.Continua a leggere […] L'articolo Si lamentano del conto da 500 euro, sindaco: “Pezzenti, il conto è giusto, siamo a Venezia” sembra ...

Brugnaro risponde ai turisti del pranzo da 560 euro : 'Il conto è giusto - siamo a Venezia' : 'Pezzenti. Uno mangia e beve, poi dice che non sapeva la lingua. Ma se vieni in Italia devi imparare l'italiano, anche un po' di veneziano non farebbe male'. Commenta con ironia, ma nel consueto modo ...

Pranzo di pesce per tre a 560 euro - il sindaco : 'Pezzenti - il conto è giusto. Siamo a Venezia' : 'Pezzenti. Uno mangia e beve, poi dice che non sapeva la lingua. Ma se vieni in Italia devi imparare l'italiano, anche un po' di veneziano non farebbe male'. Commenta con ironia, ma nel consueto modo ...

Turisti contro pranzo da 500 euro a Venezia. Sindaco : 'Conto giusto' - : Luigi Brugnaro ha parlato a Sky TG24 della vicenda dello scontrino da 526,50 euro ricevuto da tre clienti stranieri in un ristorante veneziano: "Pezzenti. Uno mangia e beve, poi dice che non sapeva la ...