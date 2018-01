Valentina Verdecchi Amici 17 | La ballerina vuole abbandonare la scuola | il commento sui

Valentina Verdecchi/ Amici 17 - La ballerina vuole abbandonare la scuola : l’ultimo scontro con la Celentano : Valentina Verdecchi, la ballerina di Amici 17 si è scontrata ancora una volta con Alessandra Celentano; poi confessa la voglia di andare via ma viene fermata...(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 06:00:00 GMT)

Valentina Verdecchi/ Nuovo scontro con la Celentano : "Non mi devi chiamare Alessandra" (Amici) : Nella lunga settimana di prove nella scuola di Amici, Valentina Verdecchi si è dovuta confrontare con Alessandra Celentano, che non le ha risparmiato delle aspre critiche...(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:25:00 GMT)

Valentina Verdecchi eliminata? Parole dure contro la Celentano : Ancora scintille tra Valentina Verdecchi e Alessandra Celentano! Allieva e insegnante di ballo non viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda: invece di far tesoro degli insegnamenti della Celentano, Valentina cerca sempre il pretesto per polemizzare, arrivando persino a rispondere a tono alla commissione di professori nell'ultima puntata del sabato. Atteggiamento, questo, che unito alle ultime frasi dette durante le puntate di Real Time potrebbero ...

