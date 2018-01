Utenti WhatsApp italiani a rischio | rilevato un virus che registra le telefonate

Instagram come Whatsapp : arriva l'ultimo accesso degli Utenti Video : #Instagram sta continuando a sviluppare la sua sezione di messaggistica con una nuova funzione che ha gia' debuttato in applicazioni popolari come Facebook Messenger e Whatsapp [Video]. Dalla schermata dei #messaggi diretti, delle persone che hai to o con cui hai gia' chattato in precedenza ora è possibile vedere l'ultimo accesso. La nuova opzione Mostra stato attivita' è abilitata di default all'interno delle impostazioni di Instagram. Puoi ...

Instagram come Whatsapp : arriva l'ultimo accesso degli Utenti : Instagram sta continuando a sviluppare la sua sezione di messaggistica con una nuova funzione che ha già debuttato in applicazioni popolari come Facebook Messenger e Whatsapp. Dalla schermata dei messaggi diretti, delle persone che hai seguito o con cui hai già chattato in precedenza ora è possibile vedere l'ultimo accesso. La nuova opzione "Mostra stato attività" è abilitata di default all'interno delle impostazioni di Instagram. Puoi scegliere ...

Whatsapp : ecco la nuova truffa che riguarda gli Utenti Tim - Vodafone - Wind e Tre Video : #Whatsapp regna nel campo delle applicazioni di messaggistica. Nonostante ci siano stati in passato diversi problemi di funzionamento da parte dei server, gli utenti continuano a preferire l'app di Zuckerberg. I numeri dell'app sono da capogiro. Parliamo di oltre un miliardo di utenti attivi ogni mese e qualche decina di miliardi di download solo dal Play Store su Android. [Video] Sul sistema operativo iOS saranno altrettanti e ciò dimostra il ...

WhatsApp in tilt per un'ora - Utenti scatenati sui social : Scambiarsi gli auguri per la fine dell'anno è stato più complicato, almeno per una lunga manciata di minuti. WhatsApp, il più celebre servizio di messaggistica al mondo, ha infatti smesso di funzionare intorno alle 19,30 in buona parte del Pianeta e il disguido si è protratto per circa un'ora. Disagi sono stati segnalati dalla Spagna al Giappone, dall'India al ...

Chiusura Whatsapp : ad alcuni Utenti l'app ha chiuso l'account Video : #Whatsapp ha chiuso in modo definitivo l'account ad alcuni utenti. A chi precisamente? A tutti coloro che hanno cercato di violare le sue regole. Il problema consisterebbe nel non rispettare il limite di sette minuti per la cancellazione dei messaggi inviati per errore. Chi viola questo limite di tempo, vede presto il suo account non più utilizzabile. L'unica soluzione in tal caso è quella di cambiare applicazione di messaggistica oppure ...

Il garante per la privacy in Francia ha ordinato a WhatsApp di interrompere la condivisione dei dati degli Utenti con Facebook : La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’autorità indipendente che si occupa della tutela della privacy in Francia, ha ordinato a WhatsApp di interrompere la condivisione dei dati degli utenti con Facebook, la società che la controlla. L’azienda The post Il garante per la privacy in Francia ha ordinato a WhatsApp di interrompere la condivisione dei dati degli utenti con Facebook appeared first on Il Post.

WhatsApp - spiacevoli sorprese per gli Utenti : ecco cosa sta succedendo Video : Nonostante #WhatsApp sia la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, restano alcuni punti oscuri che riguardano le #truffe. Spesso, infatti, gli utenti ricevono una serie di messaggi [Video]ingannevoli, come quelli che avvisano di un'imminente catastrofe, o che promettono una certa somma di denaro in regalo, o ancora delle vere e proprie catene che annunciano un periodo di sfortuna se il testo ricevuto non viene girato ad un certo ...

WhatsApp - ottime notizie per alcuni specifici Utenti Video : #WhatsApp, nonostante la presenza di una sempre più temibile concorrenza, rimane ancora oggi una delle applicazioni di messaggistica istantanea [Video] più utilizzate al mondo. Le ragioni di un simile successo sono molteplici, anche se piuttosto evidenti. Tanto per cominciare, il bacino d'utenza riconducibile all'applicazione è a dir poco sterminato: difficile che tra i vostri contatti ci sia qualcuno che non utilizza WhatsApp. Allo stesso ...

WhatsApp : arriva la truffa che prosciuga il credito - Utenti allerta : WhatsApp torna al centro del'attenzione per una nuova truffa che sta circolando nelle ultime ore sul web. L'app, oltre ad essere una delle più utilizzate al mondo, svolge molteplici funzioni che la rendono indispensabili per lo smartphone. Attraverso una sola applicazione infatti gli utenti possono chiamare, inviare messaggi, video-chiamare e tanto altro ancora, facendo dunque sì che una singola piattaforma prenda il posto delle altre funzioni ...

WhatsApp : arrivano delle belle novità per gli Utenti - i dettagli : WhatsApp nelle ultime settimane ha regalato tante belle novità ai propri utenti, ma le sorprese non sono finite. La prima novità delle scorse settimane riguarda le tanto amate registrazioni vocali. Per esprimere un concetto più complesso, i consumatori amano usare le note vocali per abbreviare i tempi. Fino ad ora l'unica pecca era quella di dover tenere premuto costantemente il tasto apposito fino a fine registrazione. Da alcuni giorni non è ...

Bufera Whatsapp : sempre più ban per gli Utenti Video : In questi ultimi giorni #Whatsapp 'punisce' gli utenti che violano le regole: il ban dell'account esiste gia' da tempo e gia' un mese fa, esattamente i primi di novembre, c'era stato un boom di ban. Tuttavia in questi ultimi giorni c'è stato un altro piccolo di utenti bannati. Cosa hanno combinato per vedere il proprio profilo Whatsapp bloccato per un giorno o addirittura in modo definitivo? Il motivo di tutti questi ban Come si sa, da novembre ...

WhatsApp : Utenti bannati - state allerta Video : #WhatsApp alcuni giorni fa ha iniziato a bannare e a chiudere alcuni profili sulla piattaforma. L'azienda ha delle regole molto severe e chi cerca di aggirarle può andare incontro a delle conseguenze poco piacevoli. La notizia è arrivata dal sito di informatica tecnoandroid.it, che ha rivelato la vicenda [Video]ed il perché di quanto accaduto. L'azienda ha deciso di bloccare temporaneamente o definitivamente alcuni profili senza alcun preavviso. ...