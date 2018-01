: RT @repubblica: Usa, niente accordo sui fondi: inevitabile lo "shutdown" - RealTimeNews__ : RT @repubblica: Usa, niente accordo sui fondi: inevitabile lo "shutdown" - GiovanniMarras4 : RT @repubblica: Usa, niente accordo sui fondi: inevitabile lo "shutdown" - amanuense_ : RT @repubblica: Usa, niente accordo sui fondi: inevitabile lo "shutdown" - RealTimeNews__ : RT @repubblica: Usa, niente accordo sui fondi: inevitabile lo "shutdown" - repubblica : Usa, niente accordo sui fondi: inevitabile lo "shutdown" -

Il Senato Usa non approva la legge di rifinanziamento e così Trump archivia il suo primo anno di presidenza con lo, il blocco dell'amministrazione federale per mancanza di fondi. Per l'approvazione i democratici chiedevano la conferma delle tutele per i dreamers, i giovani immigrati portati nel Paese da piccoli dai genitori clandestini. E' il primodal 2013. Il termine per il rifinanziamento è scaduto alle 6 ora italiana. Trump: "I democratici vogliono svilire il grande successo dei tagli alle tasse".(Di sabato 20 gennaio 2018)