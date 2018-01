Usa | Trump attacca i dem dopo shutdown

Usa - niente accordo sui fondi inevitabile lo 'shutdown'. Trump 'Dem preferiscono immigrati a soldati' : 'I democratici vogliono lo shutdown per svilire il grande successo dei tagli alle tasse e ciò che stanno comportando per la nostra economia in forte espansione'. Not looking good for our great ...

Usa : è shutdown - per Trump amaro anniversario. Mercati lo snobbano : Roma, 20 gen. (askanews) Per la prima volta dall'ottobre 2013, quando il presidente era Barack Obama, il governo federale degli Stati Uniti si trova in una situazione di paralisi. Come successo oltre ...

Usa : è shutdown - per Trump amaro anniversario. Mercati lo snobbano : Roma, 20 gen. (askanews) - Per la prima volta dall'ottobre 2013, quando il presidente era Barack Obama, il governo federale degli Stati Uniti si trova in una situazione di paralisi. Come successo ...

Usa - SHUTDOWN CONTRO TRUMP/ Cos'è e cosa succede ora : Senato - via alla trattativa con i democratici : Usa, SHUTDOWN CONTRO TRUMP: Cos'è e cosa succede ora. Senato non approva bilancio, il governo “chiude”. Sono stati bloccati i fondi federali, l'attività amministrativa si ferma(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:01:00 GMT)

Usa : secondo anno Trump al via con shutdown governo : ... "I dem vogliono lo shutdown (ovvero la chiusura degli uffici amministrativi federali) per sminuire il gran successo dei tagli alle tasse e ciò che comportano per la nostra economia in crescita", ...