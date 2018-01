Usa : Trump attacca i dem dopo shutdown : Avrebbero potuto trovare facilmente un accordo ma hanno preferito la politica dello shutdown", twitta il presidente americano dopo che il Senato ha votato contro il provvedimento per finanziare il ...

Usa - niente accordo sui fondi inevitabile lo 'shutdown'. Trump 'Dem preferiscono immigrati a soldati' : 'I democratici vogliono lo shutdown per svilire il grande successo dei tagli alle tasse e ciò che stanno comportando per la nostra economia in forte espansione'. Not looking good for our great ...

Usa : è shutdown - per Trump amaro anniversario. Mercati lo snobbano : Roma, 20 gen. (askanews) Per la prima volta dall'ottobre 2013, quando il presidente era Barack Obama, il governo federale degli Stati Uniti si trova in una situazione di paralisi. Come successo oltre ...

Usa - SHUTDOWN CONTRO TRUMP/ Cos'è e cosa succede ora : Senato - via alla trattativa con i democratici : Usa, SHUTDOWN CONTRO TRUMP: Cos'è e cosa succede ora. Senato non approva bilancio, il governo “chiude”. Sono stati bloccati i fondi federali, l'attività amministrativa si ferma(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:01:00 GMT)