USA | SHUTDOWN CONTRO TRUMP Cos' è e cosa succede ora | Senato | via alla trattativa con i

USA : è shutdown - per Trump amaro anniversario. Mercati lo snobbano : Roma, 20 gen. (askanews) - Per la prima volta dall'ottobre 2013, quando il presidente era Barack Obama, il governo federale degli Stati Uniti si trova in una situazione di paralisi. Come successo ...

Il Senato USA vota no : scattato lo shutdown | Niente fondi - uffici chiusi : Trump è il primo presidente con un partito che controlla entrambi i rami del parlamento a finire in "shutdown". L'ultima "serrata" obbligata, durata 16 giorni, si verificò nel 2013, quando i repubblicani tentarono di cambiare l'Obamacare.

Scatta lo shutdown negli USA : da sanità ad ambiente ecco cosa accade - : Che cosa succede dopo il blocco di tutte le attività governative non essenziali. A rischio il personale civile del Pentagono, musei e parchi chiusi. L'ultimo caso risale al 2013

USA - con shutdown stop attività federali : 9.40 Bloccate con lo shutdown alcune attività federali ritenute non essenziali. Molti dipendenti saranno costretti a un congedo non retribuito: nel 2013 la paralisi durò 16 giorni e coinvolse 850.000 dipendenti. I parchi nazionali resteranno aperti,ma la spazzatura non sarà raccolta, fa sapere l'Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca. La protezione dei confini sarà garantita,ma gli agenti non verranno pagati, così come i ...

USA - niente accordo tra Trump e democratici : scatta lo “shutdown”. Blocco dell’attività amministrativa federale : Stati Uniti in “shutdown”. Arriva lo stop alle attività amministrative dopo il voto negativo del Senato al provvedimento per finanziare il bilancio del governo. Senza la fumata bianca, a partire dalla mezzanotte di Washington (le 6 di sabato mattina in Italia) hanno chiuso molti uffici governativi, dipartimenti e agenzie federali. Così si chiude il primo anno di presidenza di Donald Trump, che non è riuscito a trovare l’accordo ...

USA - shutdown amministrazione federale : (ANSA) - WASHINGTON, 20 GEN - E' scattato alla mezzanotte ora di Washington (le 6 in Italia) il temuto 'shutdown', ovvero la chiusura degli uffici amministrativi federali negli Stati Uniti in seguito ...

USA in shutdown - cos'è e quali conseguenze ha : WASHINGTON, 20 GEN - Lo shutdown si verifica quando il Congresso non approva la legge che rifinanzia le attività amministrative federali. L'ultimo shutdown risale all'ottobre del 2013, durò 16 giorni ...

