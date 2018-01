Usa | niente accordo sui fondi inevitabile lo ' shutdown' Trump ' Dem preferiscono

Il Senato Usa vota no : scattato lo shutdown | Niente fondi - uffici chiusi : Trump è il primo presidente con un partito che controlla entrambi i rami del parlamento a finire in "shutdown". L'ultima "serrata" obbligata, durata 16 giorni, si verificò nel 2013, quando i repubblicani tentarono di cambiare l'Obamacare.

Usa - niente accordo tra Trump e democratici : scatta lo “shutdown”. Blocco dell’attività amministrativa federale : Stati Uniti in “shutdown”. Arriva lo stop alle attività amministrative dopo il voto negativo del Senato al provvedimento per finanziare il bilancio del governo. Senza la fumata bianca, a partire dalla mezzanotte di Washington (le 6 di sabato mattina in Italia) hanno chiuso molti uffici governativi, dipartimenti e agenzie federali. Così si chiude il primo anno di presidenza di Donald Trump, che non è riuscito a trovare l’accordo ...

Niente accordo sui fondi - negli Usa è shutdown : ... "I dem vogliono lo shutdown per sminuire il gran successo dei tagli alle tasse e ciò che comportano per la nostra economia in crescita", aveva twittato il presidente poco prima della scadenza ...

Niente accordo sui fondi - in Usa scatta lo “shutdown” : si bloccano le attività federali : Ad un anno esatto dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il Senato dalla risicata maggioranza repubblicana infligge un nuovo colpo al presidente respingendo il provvedimento sul bilancio di governo e innescando il temuto shutdown, ovvero la chiusura degli uffici amministrativi federali. Una circostanza verificatasi l’ultima volta nel 2...