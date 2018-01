: #BreakingNews Usa, l'incubo "shutdown" si avvera? - CybFeed : #BreakingNews Usa, l'incubo "shutdown" si avvera? - NotizieIN : Usa, l'incubo "shutdown" si avvera? - frankponch72 : RT @cris_cersei: TENETE D'OCCHIO GLI USA. Se tutto va come deve andare... l'incubo è finito. ?? - GioB1974 : Dalla fiaba all'incubo: il parco sul Mago di Oz che terrorizza gli Usa - fabioingoio1 : Dalla fiaba all’incubo: il parco sul Mago di Oz che terrorizza gli Usa -

Non vi è per ora accordo tra il leader dem al Senato, Schumer,quello repubblicano, McConnell, e lo speaker della Camera, Ryan, con il presidente, Trump, alla Casa Bianca per evitare lo "",il blocco delle attività governative non essenziali che scatterebbe tra poche ore, alle 6 ora italiana. Per scongiurare la chiusura delle attività dell'amministrazione federale Usa, la cosa migliore sarebbe l'estensione (del finanziamento) per 4 settimane. Lo scrive Trump su Twitter, definendo l'incontro con Schumer "eccellente".(Di sabato 20 gennaio 2018)