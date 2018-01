Uomini e Donne oggi | Andrea e Giulia | ennesimo traguardo per la coppia

Parità di genere sul lavoro - Onu : “Le donne guadagnano il 23% in meno degli Uomini. È il più grande furto della storia” : È il “più grande furto della storia”. Parola dell’Onu, che giudica così la differenza salariale di genere. Secondo i dati raccolti dalle Nazioni Unite, “nel mondo le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini”, senza distinzioni di aree, comparti, età o qualifiche. “Non esiste un solo paese, né un solo settore in cui le donne abbiano gli stessi stipendi degli uomini”, ha detto la consigliera ...

Onu : donne guadagnano 23% meno di Uomini : 11.55 Le donne, nel mondo, guadagnano il 23% in meno degli uomini. A dirlo è l'Onu, secondo cui si è di fronte "al più grande furto della storia". I dati raccolti rilevano che non ci sono distinzioni di aree, comparti, età o qualifiche. Alla base c'è il fatto che le donne lavorano meno ore retribuite, operano in settori a basso reddito,sono meno presenti nei livelli alti delle aziende, ricevono in media salari più bassi dei colleghi maschi. ...

