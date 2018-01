Uomini e Donne news | Jeremias Rodriguez sul trono? Ecco le parole sorprendenti

Uomini e Donne : Ludovica Valli innamorata di Mattia Briga? Video : #Ludovica Valli torna a far parlare di sè sul web. L'abbiamo conosciuta nel corso di una delle edizioni passate del trono classico di Uomini e Donne [Video]il dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi in veste di tronista. La sorella dell'ex corteggiatrice, Beatrice Valli, decise di abbandonare lo studio assieme ad un noto corteggiatore: scelse, infatti, Fabio Ferrara. La storia d'amore con lui, però, non durò a lungo e ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma è uscita con Aaron? Rivelazione a sorpresa del gigolò! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over: Gemma Galgani è uscita a cena con Aaron? Arriva la Rivelazione a sorpresa del gigolò: "La cosa la intriga!"(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 07:05:00 GMT)

20 cose che gli Uomini non capiscono delle donne : Se gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, un motivo ci sarà pure. Anzi, per la verità ce ne sarebbero addirittura 20, come ha stabilito un sondaggio condotto dall’azienda britannica Hammonds su un campione di 2 mila maschietti, a cui è stato chiesto di indicare quali fossero le cose a loro più incomprensibili dell’universo femminile. E se da sempre gli uomini non si capacitano di come si possa spendere l’equivalente di mezzo stipendio ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nicolò Brigante pronto alla scelta : le parole che confermano! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: Nicolò Brigante pronto a fare la sua scelta! Le dichiarazioni su Virginia Stablum in studio confermano!(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne trono classico : esterna romantica a Venezia per Nicolò e Marta Video : Ritorniamo a parlare di gossip e televisione [Video], occupandoci di uno dei troni più ti dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Stiamo parlando del trono di Nicolò Brigante, che da qualche settimana ha cominciato a catalizzare su di sé l'attenzione di tutto il pubblico dello show. In queste ore, infatti, girano in rete alcune anticipazioni che interessano proprio il siciliano e le sue corteggiatrici. Ma vediamo insieme cosa è successo. Un ...