Uomini e Donne news | ecco perché Alex Migliorini ha scelto Alessandro

Uomini e Donne - Riccardo e Camilla : presto un figlio insieme : Riccardo Gismondi di Uomini e Donne sogna matrimonio e figli con Camilla Mangiapelo Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Lui seduto sul famoso trono e lei sulla sedia rossa da corteggiatrice. La principale rivale della romana è stata Martina Luchena che, poco prima della scelta, ha abbandonato il programma. […] L'articolo Uomini e Donne, Riccardo e Camilla: presto un figlio insieme ...

Lavoro - Onu : Le donne guadagnano il 23% meno degli Uomini : Si tratta del "più grande furto della storia". Così le Nazioni Unite hanno denunciato la differenza salariale tra uomini e donne. Nel mondo, infatti, il gentil sesso guadagna in media il 23% in meno degli uomini.Secondo i dati raccolti dall’organizzazione, non vi sono distinzioni di aree, comparti, età o qualifiche. "Non esiste un solo Paese, né un solo settore in cui le donne abbiano gli stessi stipendi ...

Jeremias Rodriguez nuovo tronista di Uomini e Donne? "Ho sempre detto no - però adesso..." : Il nuovo tronista di Uomini e Donne sarà Jeremias Rodriguez? Dopo il Grande Fratello VIP, il fratello di Cecilia e Belen potrebbe approdare nel fantastico mondo di Maria De Filippi. Potrebbe? Vorrebbe. Sarebbe soltanto l'ennesimo personaggio noto a sedere sul trono Classico, quindi non ci sarebbe di che stupirsi se Jeremias diventasse tronista, peccato che già solo il pensiero di vederlo a Uomini e Donne ha scatenato commenti a non finire sui ...